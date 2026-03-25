Galiana destaca la alta empleabilidad de los ciclos de FP riojana, que está en "sus máximos históricos" de matriculados - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alta empleabilidad que ofrece la FP y la pasión que muestran los estudiantes en todo lo que hacen son los dos pilares fundamentales que el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha destacado durante su visita a la V Feria de FP que se celebra este miércoles y jueves en Riojaforum con la presencia de estudiantes y profesores de 22 familias profesionales.

Alberto Galiana, acompañado del viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández, y del director general de Formación Profesional, Daniel Marín, ha recorrido los diferentes 'stands' de la Feria que pretende ser "un lugar de encuentro entre alumnos, centros educativos, familias e incluso empresas que se ven interesados en las ofertas que se hacen desde los centros para las prácticas y futura empleabilidad".

La FP está demostrando ser una "trayectoria de éxito desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista también laboral" y de ahí la importancia de esta Feria que reunirá a unos 3.200 alumnos que llegarán de diferentes centros de la región.

Además, como ha recordado, en el horario de tarde estará abierto a todo el público para que la sociedad en su conjunto "tenga la oportunidad de conocer la amplia oferta formativa en esta materia".

CRUZAR EL INTERÉS DEL ALUMNADO, EL CENTRO Y LAS EMPRESAS

Se trata -ha dicho- "de cruzar el interés del alumno o alumna con el interés de los centros y de las empresas para lograr un éxito que desde el punto de vista numérico ya se está trasladando y que permite que ahora mismo la Formación Profesional esté en sus máximos históricos en La Rioja".

En la actualidad ya hay más de 10.000 escolares en La Rioja cursando FP a lo largo de las 22 familias profesionales que se imparten en decenas de centros educativos por toda La Rioja.

El consejero de Educación ha agradecido la implicación de los profesores y de los centros educativos que se han involucrado en la preparación de esta Feria de Formación Profesional de La Rioja. También a la Dirección General de Formación Profesional "que ha hecho un gran trabajo de gestión organizativa" y finalmente ha invitado a toda la sociedad riojana a "compartir con nosotros lo atractivo y dinámico que es este mundo de la formación profesional".

Es -ha dicho- "un dinamizador económico y un dinamizador social, además de una posibilidad más de los alumnos para encontrar su vocación". De ahí el lema de este año 'Descubre la profesión que está dentro de ti'.

En definitiva es "una buena oportunidad para conocer toda la oferta formativa, porque miles de personas van a poder percibir cuál es el dinamismo y pulsión de este mundo tan dinámico".

"PASIÓN"

Tras recorrer la Feria, el consejero ha destacado "la pasión" que muestran muchos de los estudiantes de FP que durante estos días transmitirán a los estudiantes de ESO y Bachillerato. "Se nota que les gusta y que se encuentran felices haciendo lo que hacen.

Yo creo que esa es la clave, que esa pasión se transmita y que eso permita contagiar a otros alumnos".

Entre las ramas más demandadas "y aunque toda la FP tiene alta empleabilidad", el consejero sí que ha remarcado que las relacionadas con la tecnologías son altamente interesantes, también las vinculadas al mundo sanitario y a la dependencia. Por su parte también ha destacado la demanda en el sector de la construcción. "Lo importante es que no se dejen llevar por tendencias", ha finalizado.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y 30 EXPOSITORES DE 22 FAMILIAS PROFESIONALES

La Feria de Formación Profesional de La Rioja, que se celebra con carácter bienal y este año alcanza su quinta edición, está integrada por 30 expositores que son atendidos por alumnado y docentes de las 22 familias profesionales de la FP.

Además de informar de los distintos ciclos, los estudiantes participan mostrando de primera mano sus proyectos, habilidades y experiencias formativas.

Junto a las familias profesionales que conforman la FP en La Rioja, también disponen de un espacio propio para atender a los visitantes el servicio de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Empleo, el Centro Integrado Público de Formación Profesional a Distancia de La Rioja (CIPFPD), el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) e InfoJoven, del Ayuntamiento de Logroño.

Además, la Feria de FP cuenta con un escenario principal donde el alumnado realizará diferentes actividades prácticas para mostrar las destrezas y la formación adquirida durante sus estudios. Así, se podrán ver actividades deportivas, presentaciones gastronómicas, catas, exhibiciones sanitarias, de cosido de alpargatas, experimentos químicos, pasacalles y desfiles, entre otras.

En el exterior de Riojaforum también se desarrollarán iniciativas al aire libre, como exhibición de ambulancia, flashmob y soldadura, junto con el aula móvil de la Escuela de Hostelería.

Durante las jornadas de hoy y mañana se estima que visitarán la feria más de 3.200 alumnos de ESO y Bachillerato procedentes de 36 centros educativos de Logroño y de otras localidades como Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Fuenmayor, Haro, Lardero, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Villamediana de Iregua.

El horario de la feria es de 9 a 14 horas y de 16,30 a 19 horas. Por la mañana, se han establecido horarios y turnos de visitas para los centros educativos y por la tarde, el acceso será libre.