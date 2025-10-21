Galiana destaca el "gran impulso" de los presupuestos para educación, con un incremento de más de 10,5 millones - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha comparecido, en el Parlamento de La Rioja, para presentar los presupuestos de su área para el próximo año, donde ha destacado el "gran impulso" del Gobierno regional al área de educación, para la que destina 428,46 millones, lo que supone un incremento de 10,58 millones de euros respecto al ejercicio 2025.

Galiana, acompañado de su equipo, ha desgranado en la comisión de Presupuestos las cuentas de su departamento para el próximo año, para las que el Ejecutivo riojano destina un total de 478 millones de euros, lo que permite incrementar las partidas destinadas a infraestructuras educativas, a la Universidad de La Rioja (UR) y continuar con la apuesta decidida por la Formación Profesional y la empleabilidad.

La inversión en educación ha crecido un 16,86% en los últimos tres años, pasando de un presupuesto de 366,65 millones de euros en 2023 a los 428,46 millones de euros para el próximo ejercicio. Un incremento de la inversión educativa que alcanza los 61,81 millones de euros, de los que "más de la mitad incide en el gasto de personal docente de los centros públicos de nuestra Comunidad", ha subrayado Galiana.

AUMENTO HISTÓRICO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

El consejero de Educación y Empleo ha recalcado el "aumento histórico en la inversión de infraestructuras educativas en las que se trabajará durante el próximo año", para las que se destinará más de 19,3 millones de euros. En concreto, se invertirán 2,35 millones de euros para la construcción y adecuación de los edificios que albergarán el nuevo Grado de Medicina en la Universidad de La Rioja.

Los más de 17 millones de euros restantes de este capítulo se destinarán a centros de educación no universitaria, "una inversión un 30% superior a la del año anterior".

Así, Galiana ha enumerado las obras de construcción de los nuevos colegios de Educación Infantil y Primaria en Pradejón y Agoncillo, por 11,2 millones de euros; el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de Calahorra, para el que se destina el próximo año 800.000 euros; la ampliación del centro de Villamediana de Iregua, 500.000 euros; y la reforma y ampliación del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo, con una inversión de 500.000 euros.

Además, entre otras, también se realizarán diversas obras de mejora en los institutos Gonzalo de Berceo de Alfaro, Celso Díez en Arnedo y Bartolomé Cossío de Haro; los colegios Virgen de Vico de Arnedo. San Prudencio del Albelda y el CEO Villa de Autol, así como la redacción de proyectos de los nuevos centros públicos en Nalda, Uruñuela, Varea y Ollauri. Todo ello para "continuar modernizando, ampliando y creando nuevas infraestructuras con las que poder desarrollar la labor educativa en las mejores condiciones", ha afirmado.

APUESTA POR LA UR Y MEDICINA

Durante el próximo año, la Consejería de Educación y Empleo "continúa con la senda de crecimiento en la financiación de la Universidad de La Rioja (UR)", que alcanza la "mayor cifra histórica en inversión, con más de 53,5 millones de euros", ha matizado Galiana.

El presupuesto de 2026 recoge una financiación estructural de la UR de 47 millones de euros, lo que supone 1,8 millones más que el curso anterior. Además, la financiación condicionada ligada a la consecución de logros de los objetivos de docencia, investigación y transferencia de conocimiento se incrementa en un 10% y supera los 1,55 millones de euros.

En relación con la puesta en marcha del Grado de Medicina, el presupuesto contempla partidas presupuestarias para la redacción del proyecto de construcción del nuevo edificio y la adecuación y equipamiento de los espacios necesarios para su impartición por un total de 2,35 millones de euros.

Con la finalidad de "continuar fomentando la investigación universitaria", la Consejería de Educación y Empleo destinará el próximo ejercicio un total de 1.390.000 euros a través de distintos programas. De esta cantidad, Galiana ha explicado que 960.000 se destinarán al Plan de Investigación, 130.000 euros se invertirán en los nuevos Institutos de Investigación de la UR, como el de Química (IQUR) y el de Computación Científica (SCRIUR). Además, el programa Hermanos D'Elhuyar, destinado a la captación de talento en el ámbito de Ciencias de la Salud, recibirá otros 300.000 euros.

LA EDUCACIÓN DE 0 A 3 AÑOS, REFERENTE PARA EL RESTO DEL PAÍS

Respecto a la educación de 0 a 3 años, Galiana ha informado de que el próximo año se destinarán 12 millones de euros a través del Bono Infantil para "garantizar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil", de la que La Rioja es pionera y "un referente para el resto del país".

El consejero de Educación y Empleo ha mencionado las distintas ayudas de las que disponen las familias riojanas, como las becas de comedor escolar, a las que el Gobierno regional destina 3,52 millones de euros y para las que se han mejorado los umbrales de renta necesarios para su obtención, con el objetivo de que "puedan beneficiarse más familias de estas ayudas", ha declarado.

También se ha referido a la partida destinada a las becas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de La Rioja, durante el curso 2025/2026, que alcanza los 2.282.998 millones de euros y que se incrementa en 350.000 euros respecto al último año, con la finalidad de que "el alumnado riojano que no estudia en la Comunidad pueda financiar el coste de su primera matrícula, tanto de primer como de segundo curso, por un importe máximo de 1.500 euros y sin limitaciones por nivel de renta".

Por otra parte, el consejero de Educación y Empleo ha anunciado que a partir del próximo año se destinará 1.250.000 euros al nuevo contrato que posibilitará la mejora y mantenimiento de Racima, la plataforma educativa que permite realizar todas las tareas y actividades relacionadas con la gestión académica y administrativa de los centros, así como el seguimiento educativo del alumnado.

Galiana también ha citado el programa de Refuerzo Vespertino, que este curso se ha implantado por primera vez en La Rioja, de manera complementaria al Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), del que se benefician 23 centros y para el que se destinará un total de 240.000 euros.

AYUDAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE COLECTIVOS VULNERABLES

En el ámbito del empleo, el consejero de Educación y Empleo ha resaltado la "importante inversión" que se ha realizado en las obras de reforma y adecuación de la nueva Oficina de Empleo, que volverá a abrir sus puertas a los ciudadanos antes de que finalice el año, en un espacio "moderno y funcional" que permitirá continuar prestando sus servicios, tanto a los demandantes de empleo como a las entidades empleadoras, en las mejores condiciones de privacidad y confidencialidad. "Se trata de una apuesta por este servicio, garantizando una orientación laboral personalizada, integral e inclusiva", ha recalcado.

Además, a través de las distintas convocatorias de subvenciones, el próximo año se continuará trabajando para "fomentar la dimensión local de la contratación", como el programa mixto de formación y empleo, que moviliza un total de 1.150.000 euros. También se "fomentará la inserción laboral en el mercado de trabajo ordinario", con más de 3 millones de euros destinados a la contratación de personas con discapacidad y 2,3 millones de euros para los colectivos más vulnerables.