Gamarra asegura que La Rioja será decisiva "para demostrar a Sánchez que nada nos va a desmovilizar"

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP y candidata número 1 al Congreso de los Diputados por La Rioja, Cuca Gamarra, ha subrayado hoy que "La Rioja no sólo va a ser decisiva para que Feijóo sea el presidente de todos los españoles, sino que lo que le vamos a demostrar a Pedro Sánchez que nada nos puede desmovilizar; igual que estuvimos el 28 de mayo, estaremos el 23 de julio".

"Y le vamos a demostrar que no hay día en el año en el Partido Popular no dé lo mejor de sí mismo para que las urnas se llenen de votos". En este sentido, ha pedido "que hagamos un sprint final. Que hagamos que el 23 de julio sea el día en el que el Partido Popular vuelva de nuevo a ganar las elecciones generales en La Rioja. Pero que no lo hagamos de cualquier manera. No nos vale solo con ganar".

"Tenemos que ser capaces de aportar a Alberto Núñez Feijóo tres diputados en La Rioja. Y para eso tenemos que ganar con contundencia. Y para eso tenemos que hacer que todos los riojanos sean conscientes de que sólo votando al Partido Popular se consiguen los votos para vencer a Pedro Sánchez. Hagamos que se corra la voz por toda la Rioja para que todos aquellos que puedan estar pensando en votar a otros partidos no lo hagan porque se va a perder ese voto", ha afirmado.

"AL SANCHISMO LE QUEDAN 9 DÍAS"

"Al Sanchismo le quedan 9 días. El 23 de julio lo vamos a jubilar. Pero hagamos que el voto de los riojanos sea realmente determinante para que esa mayoría suficiente permita que gobernemos frente a los bloques y el bloqueo, con las mayorías de los Pactos de Estado", ha explicado Gamarra.

"Sólo votando al Partido Popular lo podemos conseguir. Por lo tanto, movilicemos no solo al Partido, sino a todos aquellos que quieren el cambio. El sanchismo está en sus últimas horas. Le quedan días. Que no os quepa ninguna duda que el 23 de julio vamos a ganar nuevamente", ha afirmado.

Gamarra ha realizado estas afirmaciones hoy, día 14, al inicio de una cena con interventores y apoderados del PP de La Rioja, a los que ha agradecido que "sin vosotros nada de lo que hemos conseguido el 28 de mayo hubiera sido posible". Igualmente, ha destacado "la ilusión y las ganas que tenemos en la familia del Partido Popular por seguir transformando y cambiando las cosas".

"El 28 M, el Partido Popular de La Rioja marcó el camino de lo que tiene que conseguir el Partido Popular el 23 de julio. Aquí abrimos una nueva etapa que nos ha llevado a tener a un Presidente como Gonzalo en el Gobierno de La Rioja, que va a ser el Presidente que desde el Partido Popular está gobernando para todos y cada uno de los riojanos", ha señalado.

"Pero necesitamos completar el trabajo. Nos queda algo muy importante por hacer y esa cita la tenemos en las urnas el próximo 23 de julio y es ganar en La Rioja, ganar con contundencia para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de España", ha finalizado.