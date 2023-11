Gamarra, tras la concentración: "Si Sánchez ha decidido humillarse, España alza la voz para decir que nosotros no"

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado este domingo, tras la multitudinaria concentración -más de 25.000 personas, según la organización- contra la amnistía celebrada este mediodía en El Espolón logroñés, que "si Sánchez ha decidido humillarse, España y La Rioja alzan la voz para decir que nosotros no lo hacemos".

Así lo ha recalcado la responsable 'popular' en declaraciones a los medios de comunicación en la misma Concha del Espolón, donde Gamarra ha leído momentos antes el manifiesto de la jornada convocada por el PP 'En defensa de la igualdad de todos los españoles'.

En sus palabras, "aquí y en todas las plazas de España de todas las capitales estamos diciendo que en nuestro nombre no se negocia ni se acuerda ni una amnistía ni la impunidad para una serie de políticos porque de ellos dependa una investidura y por tanto para saciar las ansias de poder de aquel que perdió las elecciones".

"No vamos a estar callados ni vamos a estar quietos y nos unimos en una sola voz a los españoles que lo están haciendo en el resto de España. Y lo hacemos porque lo que es España lo decidimos entre todos y porque no cabe negociar siete votos, no cabe negociar una investidura a cambio de una amnistía, a cambio de la impunidad para una serie de políticos, a cambio de la igualdad entre todos los españoles, a cambio del Estado de Derecho y de la separación de poderes", ha afirmado.

Ha incidido Cuca Gamarra en que "si Sánchez ha decidido humillarse, España y La Rioja hoy alzan la voz para decir que nosotros no lo hacemos, que creemos en otra España".

"Y -ha añadido- que esa España que se sustenta sobre los valores democráticos de la separación de poderes, que se sustenta sobre el valor democrático máximo de la igualdad entre todos los españoles, pensemos lo que pensemos, hayamos votado a quien hayamos votado, hoy alzamos la voz para decir que no nos resignamos, que no nos rendimos y que no vamos a estar ni quietos ni callados".

Por eso, ha argumentado, "el Partido Popular ha convocado estas concentraciones cívicas y pacíficas a las que están acudiendo y concurriendo centenares de miles de personas". Algo, ha ratificado, que "no puede pasar desapercibido, porque esta es la voz de aquellos que tienen muy claro hacia dónde tiene que ir nuestro país y que no admiten que a cambio de siete votos se haya firmado lo que se ha firmado".

Que se haya firmado, ha dicho, "que nuestros jueces persiguen a políticos, que se haya firmado que nuestra policía, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no actuaron de manera correcta y en defensa del Estado de Derecho en el año 2017, que se haya firmado que nuestra democracia no es una democracia plena".

"Porque claro que España es una democracia plena, pero esta democracia plena lo que la deteriora son los acuerdos que ha firmado Pedro Sánchez para obtener única y exclusivamente siete votos. Esto es una cuestión de única y exclusivamente la conveniencia de un político que necesita unos votos para permanecer en el poder y para evitar la alternancia", ha asegurado.

Porque, a su juicio, "esto no fue lo votado el 23 de julio, porque los programas electorales no contemplaban los acuerdos a los que ha llegado el secretario general del Partido Socialista". "Y por eso hoy España alza la voz y, sin duda alguna, se debiera de escuchar lo que en todos los rincones de España se está diciendo, que así no y que no nos rendimos", ha apostillado.

Preguntada por los periodistas sobre la adhesión de Vox a la concentración, Gamarra ha subrayado que "esta era una convocatoria abierta, a la que cualquiera ha podido concurrir independientemente de su ideología o de a quién votara el 23J, y que ha considerado que hay que dar un paso al frente y alzar la voz ante lo que está ocurriendo".

"Aquí hoy hay personas con todo tipo de opiniones, empezando por socialistas que se sienten engañados por lo que Sánchez ha firmado y ha cedido solamente por permanecer en el poder", ha finalizado la secretaria general del Partido Popular.