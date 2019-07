Gamarra critica al PSOE que pida la abstención del PP y se apoye en Bildu para que no gobierne Navarra Suma

Publicado 29/07/2019 18:31:40 CET

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha afeado al PSOE que pida la abstención de los 'populares' en la investidura del candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, mientras negocia el apoyo de Bildu en Navarra para formar un gobierno de PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, evitando así un Ejecutivo de Navarra Suma, la candidatura de PP, Ciudadanos y UPN.

"No puedes pedir la abstención cuando estás negociando con el apoyo de los filoetarras de Bildu", ha denunciado Gamarra este lunes en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, acusando a Sánchez de "romper el acuerdo constitucional" al no facilitar un gobierno de Navarra Suma, la fuerza más votada en los comicios del 26 de mayo.

Gamarra ha tachado la negociación del PSOE en Navarra como el "pacto de la infamia y la humillación a España y a las víctimas del terrorismo" y ha reiterado que el PP no facilitará la investidura de Sánchez en el segundo intento. "Cuando alguien se aleja del constitucionalismo haciendo esto, poco tenemos que hablar con él", ha afirmado.

En este sentido, la dirigente del PP ha reprochado al PSOE que no ha sido capaz de llegar a pactos con los constitucionalistas en Navarra ni en España para formar gobierno. "Se puede hablar del fracaso de Sánchez que no ha sido capaz de dotar a España de la estabilidad que necesita", ha apuntado.

"Sánchez nos está acostumbrando al caciquismo y parece que a donde quiere llegar no tiene límites de la moral ni de la ética", ha señalado Gamarra, explicando que el PSN ha preferido pactar con Bildu para evitar un gobierno constitucionalista en Navarra. "Hemos visto al PSOE apoyándose en Bildu y convirtiendo el gobierno en una subasta de sillones", ha censurado.

Asimismo, Gamarra ha recordado que el PP facilitó la investidura del PSE en el País Vasco en la anterior legislatura "sin pedir nada a cambio" y reitera que no volverán a apoyarlo. "Hemos sufrido por mantener el Estado de Derecho y no merecemos que pacte con aquellos que no condenan el terrorismo, sino que lo homenajean", ha insistido.

PP NO TIENE MIEDO A NUEVAS ELECCIONES

Por otro lado, preguntada por la posición de la diputada del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que declaró el martes que prefiere nuevas elecciones a un gobierno de Sánchez, Gamarra ha trasladado que su partido "no tiene miedo a nuevas elecciones", aunque no ha confirmado que esa sea la preferencia del PP.

"Si hay que afrontar nuevas elecciones, las afrontaremos", ha señalado, aunque asegura que "los españoles están hartos de la situación" y no quieren una repetición electoral. Así, ha responsabilizado al PSOE de la necesidad de "promover" un gobierno, porque "es el que ha obtenido mayor número de votos".

GOBIERNO DE CENTRODERECHA EN MADRID

Sobre la investidura de la Comunidad de Madrid, la dirigente 'popular' ha expresado que su partido está actuando con "absoluta responsabilidad" para desbloquear la situación de Madrid y está promoviendo un acuerdo con Ciudadanos y Vox para que la Comunidad "tenga un gobierno de centroderecha cuanto antes".

"Todos los del PP remamos en la misma dirección para que no haya ningún obstáculo ni límite en el acuerdo entre las tres fuerzas", ha señalado Gamarra, sobre el pacto entre PP, Cs y Vox para formar un gobierno en la Comunidad de Madrid, como hicieron los tres partidos la semana pasada en la investidura del presidente de Murcia, Fernando López Miras.

Por último, Gamarra ha señalado que el PP convocará mañana a su ejecutiva para nombrar a los portavoces parlamentarios, pero no ha revelado los nombres. "Esas cosas solo las conoce quien tiene que conocerlas, Pablo Casado", ha indicado, al tiempo que destacaba que los nombramientos "responderán a las necesidades de este momento" y "se elegirán a los mejores".