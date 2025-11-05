Gamarra exige al PSOE que no "bloquee" la ley de multirreincidencia porque hay "mayoría" para aprobarla en el Congreso

La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra (i), durante una sesión plenaria, en el Senado, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este miércoles al PSOE que no "bloquee" en el Congreso la ley de multirreinciencia, ya que, según ha recalcado, hay "mayoría suficiente" para que esta norma salga aprobada.

"La multireincidencia no es una anécdota, se está convirtiendo en algo profesionalizado. Hay quien está haciendo del hurto una profesión y con ello lo que se está ocasionando es el cierre de comercios y de cafeterías, con calles y barrios que se convierten en inseguros", ha declarado Gamarra en unas declaraciones en el Senado que ha difundido el PP.

La dirigente del PP ha señalado que el Senado da luz verde este miércoles a la ley que ha promovido el Grupo Popular para luchar contra la multirreincidencia, que es "uno de los compromisos que tiene Alberto Núñez Feijóo con los españoles" para hacer barrios y calles "más seguros".

Gamarra ha indicado que esta norma que se aprueba hoy y se remite al Congreso se suma a dos iniciativas que tiene bloqueadas "la minoría que representa el Partido Socialista". A su entender, hay "una mayoría parlamentaria es suficiente para poder aprobar esta reforma del Código Penal".

Sin embargo, ha advertido al PSOE de que "no hay excusas para seguir bloqueando esta posibilidad de luchar contra la multireincidencia" en España, de forma que el "multireincidente pague con penas su manera de vivir".

EVITAR QUE LOS DELINCUENTES ENTREN POR UNA PUERTA Y SALGAN POR OTRA

Además, ha acusado al Gobierno de haberse convertido en "cómplice" y en "aliado necesario de quienes hacen del hurto una profesión". También ha señalado la "hipocresía" de Pedro Sánchez por comprometerse la semana pasada en la lucha contra la multirreincidencia y hoy el PSOE votar en contra de la iniciativa del PP en el Senado.

Gamarra ha recalcado que se trata de hacer el país "mucho más seguro" y no ver "cómo los delincuentes entran por una puerta de la comisaría y salen libres por otra, sino que tengan que pagar con penas más duras el hacer del hurto una profesión".

"Lo que pedimos es que no se bloquee, que no se bloquee en el Congreso también esta ley que aprueba el Senado y que no se bloquee porque sí hay una mayoría parlamentaria también en el Congreso de los Diputados para poderlo aprobar y por tanto poder legislar y poder legislar en la línea en que los españoles necesitan y demandan", ha insistido.