Gamarra ve el mitin de Sánchez en Arnedo como "la despedida del sanchismo riojano"

La candidata número uno al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, con el número dos, Alberto Galiana - PP

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular en La Rioja, Cuca Gamarra, ha considerado hoy en Logroño que el mitin que el líder socialista, Pedro Sánchez, dio ayer en Arnedo (La Rioja) fue "la despedida del sanchismo".

"Él hablaba de movilización histórica en las urnas. Y, efectivamente, va a haber una movilización histórica, pero para sacarlo de la Moncloa", ha dicho Gamarra en una rueda de prensa en la sede del Partido Popular en la capital riojana.

"Como todos los riojanos sabemos, ya en el año 2023, en las últimas en las últimas generales, Pedro Sánchez perdió en La Rioja. Y el próximo 29 de noviembre va a volver a perder", ha añadido.

Gamarra ha considerado que "la movilización" el 29 de noviembre "va a ser mayor y el resultado del Partido Socialista va a ser peor" porque ha "mentido" a los riojanos diciéndoles "que no iba a haber amnistía".

La 'popular' ha acusado a Pedro Sánchez de convertir a los riojanos en "españoles de segunda", porque su "prioridad", ha dicho, ha sido "contentar a los independentistas".

"Durante estos cuatro años no se ha acordado para nada de la Rioja y de los riojanos. Y no sólo nos ha abandonado, nos ha discriminado", ha clamado.

Gamarra también ha señalado que Sánchez "vino en helicóptero"; y lo hizo, ha indicado, "porque no tiene otra manera teniendo en cuenta cómo están las comunicaciones de Madrid con La Rioja", tras haberlas "abandonado".

"En tren es prácticamente imposible, así que en helicóptero. El resto tenemos que sufrir los retrasos, la falta de comunicaciones, los nuevos trenes que no llegan, las frecuencias que no se incrementan sino que desaparecen y una puntualidad que evidentemente ya nadie ni tan siquiera la espera", ha espetado.

CIUDADANÍA COMÚN

Gamarra ha presentado en Logroño el proyecto 'Ciudadanía Común', una propuesta del Partido Popular como "defensa del acceso a servicios públicos, como es la sanidad, y a la universidad, independientemente de la comunidad autónoma en la que te encuentres".

'Ciudadanía Común' incluye una tarjeta sanitaria e historial único común, a través de la colaboración entre comunidades; fijar por ley requisitos comunes a las empresas para que puedan operar en todo el territorio español; y una prueba de acceso a la universidad única.

Con respecto a la universidad, el número dos en la lista, Alberto Galiana, hasta ahora consejero de Educación en La Rioja, ha relatado cómo es algo que se ha intento impulsar pero la "ausencia de liderazgo" del Ministerio lo ha impedido.