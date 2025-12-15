Ganaderos de La Rioja se desplazarán este jueves a Bruselas para participar en la "gran manifestación"

Archivo - Los ganaderos trasladarán sus protestas a Bruselas - COAG-UAGR - Archivo

LOGROÑO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de agricultores y ganaderos de las diferentes uniones regionales de COAG se manifestarán este jueves, 18 de diciembre, en Bruselas, entre ellos, varios miembros de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja, con su presidente Óscar Salazar al frente.

Tal y como ha informado la UAGR en nota de prensa, este jueves más de 10.000 profesionales agrarios de toda Europa alzarán su voz para rechazar el "recorte" presupuestario a los fondos para agricultura en las perspectivas financieras de la UE 2028-20234.

Un "recorte", ha añadido, del dieciocho por ciento para España, lo que supone casi novecientos millones menos al año.

La movilización también se convoca ante la propuesta de reforma de la PAC post 2027 presentada por la Comisión Europea y la competencia "desleal" de los acuerdos de libre comercio con terceros países (con el ejemplo de Marruecos o Mercosur) así como la asfixia burocrática.

La manifestación arrancará a las 12:00 horas desde el Boulevard Roi Albert II y recorrerá de forma estratégica las sedes de las tres principales instituciones comunitarias: la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo.

Durante aproximadamente tres horas y media, (hasta las 15:30, hora prevista de finalización), "miles" de agricultores y ganaderos de cuarenta organizaciones agrarias de 25 países de la Unión Europea harán oír su voz en el epicentro del poder europeo.

Para España, ha dicho la UAGR, las cifras son "demoledoras". "El verdadero golpe lo recibirán los consumidores españoles en su cesta de la compra, los precios de los alimentos se dispararían entre un 6,5 y un 9,3 por ciento, encareciendo las compras familiares entre 350 y 500 euros anuales por hogar", ha asegurado.