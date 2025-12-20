García aboga por aplicar los códigos éticos y "apartar a cualquier persona investigada"

El secretario general del PSOE, Javier García, en el comité regional - PSOE

LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista, Javier García, ha abogado hoy, en el desarrollo del Comité Regional del partido, por aplicar los códigos éticos y "apartar a cualquier persona investigada".

García, tal y como ha informado el PSOE en nota de prensa tras la celebración del Comité Regional, ha recordado que, en el ámbito federal, el PSOE se enfrenta "a un clima de hostigamiento político y a la necesidad de gestionar con máxima transparencia y firmeza los casos de corrupción y acoso que afectan a miembros del partido".

La organización, ha dicho: "Está siendo vigilada muy de cerca por estos casos y nuestra posición debe ser de tolerancia cero".

García ha considerado: "Debemos ser los primeros y los más exigentes en la colaboración con la justicia, aplicando los códigos éticos de manera implacable para apartar de inmediato a cualquier persona investigada y preservar la honorabilidad del partido y de la inmensa mayoría de sus militantes, que trabajan honestamente".

Por otro lado, García ha considerado que, tras un año, en el partido en La Rioja "se están fortaleciendo las estructuras orgánicas para ser una alternativa de gobierno seria y creíble".

"Estamos fortaleciendo las estructuras del partido y modernizando los instrumentos internos para poner a punto a nuestra formación para el ciclo electoral de 2027", ha afirmado.

El secretario general del PSOE de La Rioja ha destacado en el Comité Regional el desempeño de "una oposición constructiva frente a un Gobierno regional que debilita los servicios públicos, gobierna para una minoría y amordaza el Parlamento de La Rioja".

García ha dicho que la situación política en La Rioja se define "por el contraste evidente entre la visión de progreso social y económico que defiende el PSOE, y la ausencia de un proyecto de región ambicioso por parte del Gobierno del Partido Popular".

OPOSICIÓN CON MAYOR FIRMEZA

El líder de los socialistas ha denunciado que el eje central de la acción del Gobierno de Capellán "es una política fiscal regresiva que hipoteca el futuro de La Rioja, una absoluta parálisis de la política económica e industrial y el debilitamiento de los servicios públicos esenciales".

Tras recordar el "rechazo sistemático" de Capellán a los pactos de región propuestos por el líder socialista, García ha manifestado que el tiempo de cortesía "se ha agotado, ya que la paciencia tiene un límite".

A partir de ahora, ha avanzado: "Nuestra labor será señalar con mayor firmeza la falta de liderazgo y proyecto de un Ejecutivo que no tiene más horizonte que el electoral de Madrid y que está condenando a La Rioja a la irrelevancia".

Javier García ha destacado que uno de los pilares de su proyecto "era garantizar que la dirección del Partido fuera un liderazgo compartido y coral, que integrase la experiencia de la gestión autonómica pasada con la fuerza del municipalismo y de la militancia".

En este sentido, la renovación de las 37 agrupaciones locales, ha dicho, "ha sido un éxito a pesar de partir de una situación difícil tras las elecciones municipales y autonómicas de 2023".

De hecho, "estamos logrando atraer nuevas caras a pesar del momento delicado que estamos viviendo como organización", ha afirmado.