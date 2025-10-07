García se muestra "en la misma sintonía" que Capellán pero le pide que "valore los avances" y sea "generoso"

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Javier García, se ha mostrado hoy "en la misma sintonía" que el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en las reivindicaciones en materia de infraestructuras pero le ha pedido que "valore los avances" y sea "generoso".

García ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha puesto en valor la adjudicación, por parte del Ministerio de Transportes y por 14,6 millones de euros, de los proyectos de renovación y mejora del tramo ferroviario Castejón-Logroño.

Para García, "hay que ser generoso con el Gobierno de España y reconocer los avances", dado que "ha tenido que partir de cero en la autopista", tras la ampliación de la concesión, "y en el ferrocarril, sobre todo en el tramo Logroño-Castejón".

Ha señalado cómo el Partido Popular, "en materia de ferrocarril y en materia de carreteras nos ha condenado a los riojanos a quince años más de esperas".

Frente a esto, "ahora mismo estamos viendo como un ciclo inversor importantísimo del Gobierno de España está haciendo avanzar las infraestructuras".

"En este sentido", ha dicho, "porque a veces la memoria es frágil y tenemos que recordarlo, estamos recuperando el tiempo que la negligencia del Partido Popular nos ha hecho perder".

Así, ha señalado, "en el tramo Castejón-Logroño la ineficacia del Partido Popular dejó caducar el estudio de impacto ambiental en el año 2013", lo que "ha hecho perder prácticamente quince años".

García ha recordado que cuando el PSOE llegó al Gobierno de La Rioja se fijó tres objetivos, conseguir licitar la variante de Rincón de Soto, continuar la tramitación del estudio informativo de Logroño-Castejón e iniciar el estudio de viabilidad de Logroño-Miranda.

"Los tres objetivos se cumplieron, con lo que hemos colocado de nuevo a La Rioja en el mapa ferroviario", ha subrayado.