García (PSOE) lamenta que el "rodillo" de Capellán eche para atrás el borrador para una Ley del Tercer Sector

El portavoz socialista, Javier García - PSOE

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, ha lamentado hoy que el "rodillo" del que hace gala el presidente riojano, Gonzalo Capellán, haya echado para atrás el borrador presentado por el PSOE para una Ley del Tercer Sector.

García ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado de que el Gobierno riojano ha emitido su criterio desfavorable a la Proposición de Ley del Tercer Sector registrada por el Grupo Socialista en el Parlamento de La Rioja.

Una postura "inexplicable", a su juicio, porque se trata de un "jarro de agua fría" para las entidades del tercer sector, con las que los socialistas han mantenido "conversaciones".

"Este texto", ha relatado, "nace del anhelo de las entidades sin ánimo de lucro de nuestra comunidad autónoma y de las reivindicaciones históricas que nos han hecho para que La Rioja cuente con una ley del tercer sector como la tienen otras comunidades autónomas".

Se trataba, ha concretado, de un borrador, un punto de partida para que La Rioja tenga una ley para el tercer sector que el Partido Popular podría haber modificado en el trámite parlamentario.

Sin embargo, y aunque su toma en consideración se llevará a pleno, difícilmente, ha considerado, el Grupo Popular mostrará una postura diferente a la ya expresada por el Gobierno riojano.

García ha reconocido que a él, que no concibe la política sin presentar propuestas, ve "inexplicable" la postura del Gobierno de Capellán y tiene "un sentimiento encontrado" entre no explicarse el porqué el gobierno se opone y, también, "un poco de cabreo".

En cualquier caso, ha visto, se trata de algo en la línea del "rodillo" que practica el Ejecutivo riojano que tampoco ha querido, con el voto del Grupo Parlamentario del PP, poner en marcha comisiones de estudio del sector primario, el calzado o el sector vitivinícola.

Era un texto, ha lamentado, que se componía de quince artículos, "que apostaba fundamentalmente por garantizar una financiación pública estable, plurianual y suficiente que evite la precariedad en la prestación de servicios esenciales, apostando por dar prioridad al concierto social".

Pretendía también, ha dicho, consolidar la Mesa del Diálogo Civil que en la anterior legislatura el Gobierno socialista puso en marcha como órgano de interlocución.

Para García, "La Rioja merece esa ley" y "estábamos en un momento bueno para poder tramitarla, porque todavía quedan muchos meses para que finalice la legislatura". Además, el texto "recogía lo mejor, lo más avanzado de las leyes que en otras comunidades se han aprobado".