García (PSOE) reivindica "políticas progresistas" frente a "pactos de la vergüenza y prioridad nacional" - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Javier García, ha reivindicado "las políticas progresistas y la pedagogía democrática" frente a "los pactos de la vergüenza y la prioridad nacional". Así lo ha dicho mientras ha participado este viernes en el acto conjunto de los socialistas riojanos y de UGT que se ha celebrado en el cementerio civil de La Barranca con motivo de este Primero de Mayo.

En su intervención, García ha subrayado que ambas organizaciones "no daremos ni un paso atrás en la defensa de los derechos y libertades conquistados". Javier García ha reivindicado "el espacio de memoria y dignidad que supone La Barranca".

Y también ha reivindicado lo público y, por eso, ha tenido palabras de recuerdo para Ernest Lluch, quien hace 40 años "impulsó la Ley General de Sanidad, que universalizó la cobertura y abandonó un sistema basado en la beneficencia para convertirlo en un Sistema Público de Salud que nos ha igualado a todos y que cada vez que gobierna la derecha lo pone en riesgo".

El secretario general del PSOE riojano también ha tenido palabras para el centenario del fallecimiento de Pablo Iglesias Posse, "un socialista íntegro, honrado y honesto que supo trasladar a la política y al sindicalismo de clase tres principios que nos definen y que heredamos de la revolución francesa: la igualdad, la libertad y la fraternidad".

Javier García ha afirmado que "hoy tenemos el desafío histórico de defender cada día los derechos conquistados mediante la lucha que inició nuestro fundador". El líder de los socialistas ha insistido en que "España crece y el Gobierno del país reparte con justicia social".

Hoy, ha asegurado, "tenemos pensiones revalorizadas, casi 5 millones de personas que han pasado de la temporalidad a tener contratos indefinidos, una subida del SMI de un 66%, o permisos para conciliar la vida laboral y familiar". Y "contamos con 22 millones de razones para decir alto y claro que nosotros, frente al retroceso, reivindicamos progreso".

García ha recordado que "continúa habiendo retos a los que enfrentarnos, como el cambio climático, la transición ecológica, gobernar la era de la tecnología y la IA, y apostar por reducir la jornada laboral para vivir mejor y tener tiempo".

Y cuando se nos intenta vender por parte de "los pactos de la vergüenza esa prioridad nacional que pretende excluir, discriminar y atentar contra la Constitución y las Leyes, nosotros decimos alto y claro que hay otra prioridad nacional; la de frenar con políticas progresistas y pedagogía democrática las barbaridades que supongan una amenaza para todo lo logrado hasta el momento".

Finalmente, Javier García ha entonado el "no a la guerra, una guerra que golpea pueblos, socava el derecho internacional y ataca a la clase trabajadora y a los más vulnerables". Estamos "en el lado de la paz, en el lado correcto de la historia".