García (PSOE) reprocha a Capellán que no hable de acuerdos en el Debate sobre el Estado de la Región

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, ha reprochado hoy al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, que no haya hablado de acuerdos de región en su intervención en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región.

García, en declaraciones ante los medios de comunicación tras la intervención de Capellán, se ha mostrado sorprendido por "la falta de proyecto de región" del presidente en su discurso.

También, por el hecho de que "no haya tendido la mano ni una sola vez al resto de grupos para afrontar los retos y desafíos que todavía hoy tiene La Rioja".

"Claro, un presidente que no habla de retos y desafíos, que no hace autocrítica, que sólo se dedica a militar la autocomplacencia, es un presidente que parece ser que piensa que no hay que acordar nada", ha visto.

El responsable socialista ha creído, "de una manera firme y contundente", ante esto, "que, desde una mayoría absoluta, también se debe pactar con los grupos de la oposición".

Para García, Capellán, "en un discurso además muy plano, no ha dibujado La Rioja de la realidad".

Por eso, ha anunciado, en la sesión de mañana, dedicada a la intervención de los grupos parlamentarios, el PSOE, hablará "de la otra Rioja a la que no se ha referido el presidente del gobierno".

Por otro lado, ha señalado que "todos y cada uno de los proyectos de los edificios sociosanitarios y educativos que está inaugurando el presidente han sido planificados en la legislatura pasada", socialista.

Por tanto, de las inversiones que ha anunciado el presidente no ha visto "grandes novedades".

Sí ha compartido "traer al Parlamento una Ley de Simplificación Administrativa y Mercado Único". Ha informado de que ha contactado con el Gobierno para ofrecer su colaboración.

"Ese anuncio me ha parecido positivo, porque emana de la sociedad civil organizada", ha dicho.

Por último, ha echado en falta "que se hable un poco más del papel que tienen los trabajadores y trabajadoras en esta comunidad autónoma" porque, ha dicho, "las empresas sin mano de obra no son nada".