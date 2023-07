Garrido acusa a Gamarra de querer "negar" la violencia sexual "como está haciendo con la violencia de género"

Dice que las encuestas "nos dicen que hay un reimpulso del voto progresista"

La número 1 del PSOE al Congreso por La Rioja, Elisa Garrido, afirma que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, "quiere hacer con la violencia sexual lo mismo que está haciendo con la violencia de género, que es negarla y sumarse y pactar con aquellos que la niegan".

Garrido ha querido salir al paso de unas declaraciones realizadas por la también cabeza de lista al Congreso, en este caso por el PP, Cuca Gamarra, en las que le pedía a la cabeza de lista socialista que rectificase sus palabras sobre el 'solo sí es sí', acerca de que era "una buena ley".

Ha criticado que ésta última "no quiera debatir conmigo", por lo que le ha preguntado, a través de los medios, "si ella considera que esta Ley es mala porque crea nuevos delitos como el acoso callejero; o si le parece mal que acosar por las calles a las mujeres sea un delito; o si le parece mal que una mujer vea cómo su imagen es reenviada y que eso sea un delito, si le parece mal, si lo que quiere es que se puedan enviar sin ningún problema".

Para Garrido "es importante" conocer si a Gamarra "le parece mal que con la nueva ley se tenga que inhabilitar a los acosadores, a los abusadores, a los violadores, para ejercer trabajos públicos, para ser decentes, para trabajar con menores".

A ello ha añadido que diga si no está de acuerdo en "que haya centros de crisis 24 horas para que cuando una mujer sufre una agresión sexual sea atendida por profesionales preparados, que le acompañen, que le atiendan y que se encarguen de cuestiones tan importantes como la custodia y la obtención de muestras biológicas incluso sin que haya habido todavía una denuncia".

Para Garrido la candidata del PP debe decir si le "parece mal que haya un fondo de reparación para las víctimas para que cuando una mujer

sufre una agresión sexual brutal en algunos casos como estamos viendo, pueda tener reparación, pueda ser atendida por un psicólogo o un psiquiatra, y que eso no dependa de que su agresor tenga o no suficiente economía para pagar las indemnizaciones, sino que hay un Fondo del Estado que le proteja y le ayude en este camino".

Además, le ha reclamado que diga Gamarra "si le parece mal que haya juzgados especializados en violencia sexual, con personas preparadas y cualificadas para atender estos casos, como ocurre con la violencia de género, o que haya asesoría jurídica gratuita".

"REIMPULSO DEL VOTO PROGRESISTA"

Por otra parte, Garrido preguntada por la última encuesta de la cadena SER que dejaba al PP y Vox a tres diputados de la mayoría, ha indicado que "nos encontramos en un momento ahora de mucha volatilidad y yo estoy segura que también esas encuestas lo que nos dicen es que hay un reimpulso del voto progresista".

"En las pequeñas circunscripciones nos jugamos mucho, como es el caso de la de La Rioja, en la que es importante que obtengamos dos diputados, que es lo que va a evitar que exista un gobierno de mayorías en el que sume el Partido Popular y Vox", ha añadido la cabeza de lista al Congreso.

Finalmente, ha hecho un "llamamiento a todos los riojanos y riojanas progresistas que no quieren un gobierno del Partido Popular con Vox, que la única papeleta, porque no hay otra opción para conseguir escaños, es votar el Partido Socialista y eso es muy necesario". "Todas las personas progresistas que no quieren un gobierno de derecha y ultraderecha tienen muy claro que en circunscripciones como la Rioja tienen que tener claro que la única opción posible de voto útil y efectivo que consiga diputados de progreso es el PSOE".