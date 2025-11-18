Gastronomía y Enología se unen en un congreso que servirá de altavoz para intercambiar oportunidades

Archivo - El encuentro unirá a distintos profesionales del sector - Eusebio García del Castillo - Europa Press

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Riojaforum acogerá, el 1 de diciembre, el I Encuentro de Enogastronomía en el que, con formatos como 'encuentros en corto' o 'cafés del territorio', servirá de altavoz para intercambiar oportunidades y "cruzar ideas".

El consejero de Turismo, Jose Luis Pérez Pastor, ha presentado hoy el evento acompañado de la directora general de Turismo, Virginia Borges, en una rueda de prensa en la que se ha referido a la "necesidad de reformular el concepto de enoturismo potenciándolo con lo gastronómico".

"No se puede explicar ya la enología sin la gastronomía, esa gastronomía que tiene La Rioja que es tan variada en su propuesta, tan contemporánea en sus conversaciones con otros tipos de gastronomías", ha afirmado.

En este contexto, ha relatado, desde el Gobierno de La Rioja han detectado "la necesidad de favorecer un evento en el cual los diferentes agentes" puedan cubrir una "necesidad grande" que tienen de "hablar entre sí y cruzarse ideas".

El formato elegido incluye una conferencia magistral que correrá a cargo de Eva Ballerín, investigadora de tendencias, innovación y estrategia en turismo, hostelería y restauración; consultora y speaker internacional. Es autora del 'Manual para Neo Hosteleros Valientes'.

También, ha concretado Borges, 'cafés del territorio'; 'encuentros en corto', de cinco minutos, y un "gran formato" de micro abierto para que quien lo desee exponga su proyecto, así como mesas de trabajo. Todo para "abrir oportunidades".

Contará con la participación de Elena Martínez, de Embutidos y Jamones Martínez Somalo; Miguel Caño, del restaurante Nublo; Roberto Puras, de la Asociación del Barrio de la Estación; Pilar Zamajón, del Centro de Interpretación del Champiñón; y Sixto Cabezón, de la Denominación de Origen de Las Peras de Rincón de Soto.

Estarán en una mesa moderada por Fernando Saez, de la heladería de La Sera. También participará el director de la Escuela de Hostelería, Abencio Millán; y la presidenta de ADR La Rioja Oriental, Esther Rubio.