Gestoras de colonias felinas exigirán en una manifestación que los ayuntamientos cumplan con su responsabilidad por ley

Colonia felina - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las gestoras de colonias felinas de La Rioja se sumarán a las movilizaciones que mañana domingo, 6 de septiembre, se desarrollarán en toda España para exigir que se cumpla La ley 7/2023 de protección de los derechos en su apartado de las colonias felinas.

Las movilizaciones, impulsadas por gestoras de colonias de toda España, se han organizado ante el "hartazgo de las cuidadoras que, tras años alimentando a escondidas y pagando de su bolsillo esterilizaciones y veterinarios, ven que cuentan con una ley que no se cumple".

En nota de prensa, las promotoras de la movilización han explicado que en La Rioja, Logroño es el municipio más avanzado, "aunque falta un cumplimiento íntegro de la ley, pero hay municipios que rechazan hacerse responsables y, en general en toda la comunidad, falta conciencia social".

Han explicado que "una gestión ética de una colonia felina es aquella basada en el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) de los gatos callejeros (llamados comunitarios en la ley). Incluye una alimentación adecuada y que estén sanos y cuidados".

"Esto beneficia no sólo a los gatos sino a todo el entorno porque las poblaciones se van reduciendo con la esterilización y el lugar está limpio bajo la estrategia europea 'one health', salud para el medio y quienes lo integran", han indicado.

La ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, han relatado, obliga a los ayuntamientos a gestionar y controlar éticamente las colonias felinas mediante el método CER .

Así, "marca que los ayuntamientos tienen que crear programas específicos para cuidar estas colonias garantizando su salud y desparasitación; y prohíbe dañar los comederos, los refugios y a los gatos".

"No se trata sólo de dar ayudas a las asociaciones animalistas, sino de crear programas completos de gestión y de proteger a los animales y a sus cuidadoras", han resaltado.

Esto, han dicho, no significa que los voluntarios dejen de participar. De hecho, han añadido, la norma contempla que los ayuntamientos trabajen con entidades especializadas. "Lo que cambia es quién debe asumir y organizar el sistema. Y dice claramente que son los ayuntamientos".

SITUACIÓN EN LA RIOJA

Han contado cómo en La Rioja hay personas que "más que alimentadoras de gatos callejeros son gestoras de colonias felinas cuyo trabajo empieza por limpiar lo que otros ensucian (algunos por desconocimiento dando restos de comida a los gatos y otros por incívicos)".

Desparasitan a los gatos eliminando la propagación de enfermedades, los alimentan como marca la ley, los esterilizan reduciendo el número, y les dan atención veterinaria.

Ahora reclaman, con una manifestación desde la Plaza del Ayuntamiento de Logroño, a las 12:00 horas del domingo 6 de septiembre, a todos los ayuntamientos de La Rioja el cumplimiento estricto de la ley.

La convocatoria, que se hace a la vez en toda España, "nace de las propias cuidadoras y está abierta a toda la ciudadanía".

Aseguran que necesitan apoyo porque, en su trabajo diario, viven cómo algunos vecinos les "increpan" o "los ayuntamientos sólo dan ayudas para la esterilización, y algunos ni eso".

"Hay ayuntamientos de La Rioja que no dedican dinero a esta gestión alegando falta de presupuesto y, encima, ponen trabas a que las cuidadoras pongan en marcha el CER", han criticado.

En este sentido, han explicado que la directriz sobre gestión de poblaciones felinas, publicada por la Dirección General de Derechos de los Animales y creada para ayudar a los ayuntamientos a cumplir la ley 07/2023, "plantea una gestión integral que, además, incluya medidas destinadas a mejorar la convivencia de las colonias con su entorno".

Las cuidadoras han señalado cómo llevan sobre sus hombros el peso de una responsabilidad que "beneficia a todo el municipio, porque permite que las colonias no crezcan exponencialmente y estén sanas", y este domingo, han señalado, dirán "basta ya a los ayuntamientos a no cumplir la ley y, también, a soportar incomprensión".