Las gestoras de colonias felinas de La Rioja claman: "Ya vale de ir calladitas por los animales"

Concentración de gestoras de colonias felinas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las gestoras de colonias felinas de La Rioja han clamado hoy en Logroño: "Ya vale de ir calladitas por los animales, ya es hora de que exijamos lo que tenemos por ley", reivindicando a los ayuntamientos que cumplan la Ley 7/2023 de Protección de los Animales.

Aunque estaba prevista una manifestación hasta la Plaza del Espolón, donde se encuentra la Delegación del Gobierno, dado que la ley es nacional y la reivindicación se refiere, sobre todo, a los pueblos, ya que Logroño, reconocen, "ha avanzado", se ha decidido hacer una concentración a la sombra en la Plaza del Ayuntamiento, dado el intenso calor bajo un aviso por altas temperaturas.

"Llevamos muchos años pidiendo dignidad para un voluntariado que nos ha tenido escondidas, pagando de nuestro dinero, aguantando que nos insulten, que nos tiren la comida o que haya gente que piense que se les puede dar las sobras", ha clamado como portavoz Inma de Imaña.

Ha señalado cómo "por fin hay una ley" nacional, desde hace tres años, "que dice que las colonias son importantes porque está demostrado que el bienestar de los animales tiene que ver con el bienestar de las personas y del medio ambiente".

La ley, han recordado, obliga a los ayuntamientos a gestionar las colonias felinas, mediante planes y colaboración con las voluntarias, pero sólo Logroño ha avanzado con subvenciones, y carnets a las alimentadoras, mientras el resto de municipios no, salvo excepciones en las que se da sólo una ayuda a las asociaciones.

En declaraciones a los medios de comunicación, de Imaña ha explicado cómo "las gestoras, las alimentadoras, cuidadoras de colonias felinas llevan años sufriendo todo tipo de insultos".

Han ido, ha añadido, "alimentando y esterilizando gatos con su dinero, a escondidas", pero, ha aseverado, "hace ya tres años que hay una ley que obliga a los ayuntamientos a ocuparse de esas colonias".

Éstos, ha dicho, "siempre dicen que no tienen dinero", pero "no es cierto" y, además, "la ley les obliga" y, por tanto, "no pueden decir no quiero, no es prioridad" porque, además, "sí lo es", dado que "de la salud de los animales" también depende la de "las personas".

"Todo el mundo habla ahora del 'One Health', de cómo todo está comunicado, de cómo está habiendo pandemias que vienen de animales, porque no estamos tratando lo que tenemos que trabajar, es una salud única para todos. Entonces, en La Rioja seguimos un poquito atrasados", ha relatado.

Ha valorado cómo por fin las gestoras, a las que se veía como "unas simples alimentadoras que parecía que eran las locas de los gatos" ha resultado "que no, que hay mucha gente detrás" y están "en toda España haciendo manifestaciones y, además, con muchísimo éxito".