Gimileo vuelve a unir vino y solidaridad en la XIII Cata Solidaria contra el Cáncer

Manuel Ruiz Hernández dirige la cata solidaria de Gimileo - CATA GIMILEO

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Gimileo volvió a convertirse en punto de encuentro para los amantes del vino y la solidaridad con la celebración de la XIII Cata Solidaria contra el Cáncer, organizada por la Asociación Vigila la Sal de Gimileo.

Bodegas Cor de Mei, junto a la iglesia de la localidad, acogió una nueva edición de esta iniciativa, ya consolidada en el calendario estival riojano y nacida con el objetivo de disfrutar y compartir la cultura del vino mientras se contribuye a una causa solidaria. La cata estuvo dirigida, un año más, por Manuel Ruiz Hernández, quien fue acompañando cada uno de los vinos con sus explicaciones, conocimientos y reflexiones sobre la historia y la evolución del vino de Rioja.

Los grandes protagonistas del encuentro fueron dos vinos con varias décadas de historia: un Viña Albina Reserva 1976 y un Coto de Imaz Rioja 1970. Dos añadas que permitieron a los asistentes acercarse al pasado de Rioja y comprobar la capacidad de evolución y conservación de sus vinos. Uno de los momentos que despertó mayor interés fue el proceso de apertura de las botellas históricas.

Los participantes pudieron seguir las diferentes fases del denominado 'degüello', empleado para abrir vinos antiguos cuyo corcho requiere una especial delicadeza, evitando así comprometer el contenido de la botella. Junto a estas dos referencias, durante la jornada se cató una selección de vinos donados por las bodegas colaboradoras, completando un recorrido por diferentes estilos, elaboraciones y expresiones de Rioja. La participación se realizó mediante un donativo de 25 euros y se habilitó también una Fila 0 para todas aquellas personas que quisieron colaborar con la iniciativa sin asistir presencialmente.

La XIII Cata Solidaria contra el Cáncer ha sido posible gracias al trabajo de la Asociación Vigila la Sal de Gimileo y al apoyo del Ayuntamiento de Gimileo, Bodegas Cor de Mei, Bodegas Muga, Bodegas Martínez Lacuesta, Bodegas Gómez Cruzado, Bodegas Ramón Bilbao, CVNE, Bodegas Beronia, Bodegas Señorío de Líbano, Bodegas Valenciso, Queso Los Cameros, Dispar, Marketing Vinícola, la Asociación Cultural de Sumilleres de La Rioja, la Asociación de Amas de Casa de Gimileo y La Catedral de Vinos Casa Quintín.

Desde la organización han querido agradecer la implicación de todas estas bodegas, empresas y entidades, así como la colaboración de quienes participaron presencialmente o realizaron su aportación a través de la Fila 0. La cita volvió a demostrar que el vino también puede convertirse en una herramienta para unir, compartir y colaborar. Trece ediciones después, Gimileo continúa brindando por la solidaridad y manteniendo vivo el compromiso con la lucha contra el cáncer.