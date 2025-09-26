"Gira en plazas" arranca este fin de semana con dos conciertos gratuitos en Leiva y El Rasillo

Leiva, El Rasillo, Préjano y Nalda son los cuatro pueblos seleccionados en la primera edición de 'Gira en plazas' - CENCERRO PRODUCCIONES

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de "Gira en Plazas" comienza este fin de semana con dos conciertos muy especiales.

En concreto, mañana sábado 27 de septiembre, la música de Casapalma resonará en la plaza de Leiva a partir de las 19,30 horas, mientras que el domingo 28 de septiembre será el turno de Caamaño & Ameixeiras, que actuarán en El Rasillo a las 17 horas.

Estos primeros conciertos marcan el inicio de un proyecto que llevará música en directo a las plazas de cuatro localidades riojanas, convirtiéndolas en escenarios de encuentro cultural y vida comunitaria.

"Gira en Plazas" es una iniciativa de Cencerro Producciones, con la colaboración del Gobierno de La Rioja, que ha contado con una participación ciudadana masiva: cerca de 10.000 votos en el proceso de selección de artistas y municipios.

El ciclo continuará el 4 de octubre en Préjano con Vivace y el 5 de octubre en Nalda con El Nido, completando una programación diversa y de gran calidad.

Con esta propuesta, Cencerro Producciones refuerza su apuesta por revitalizar el medio rural a través de la cultura, acercando nuevas propuestas artísticas a los pueblos y contribuyendo a la cohesión social de sus comunidades.