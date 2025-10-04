'Gira en plazas' concluye este fin de semana su primera edición con dos conciertos gratuitos en Préjano y Nalda

Leiva, El Rasillo, Préjano y Nalda son los cuatro pueblos seleccionados en la primera edición de 'Gira en plazas' - CENCERRO PRODUCCIONES

La primera edición de "Gira en Plazas" concluye este fin de semana con dos conciertos gratuitos en Préjano y Nalda.

Esta iniciativa, de Cencerro Producciones con la colaboración del Gobierno de La Rioja, pretende devolver la música y la cultura a los espacios públicos de los pueblos riojanos.

Todo, con la idea de reforzar el espíritu comunitario y luchar contra la despoblación a través de la participación ciudadana.

Así, de acuerdo con el programa, 'Vivace' actuará este sábado en Préjano a partir de las 19,30 horas y el domingo lo hará El Nido en Nalda a las 13,30 horas.

Será éste último el concierto que pondrá el broche a esta primera edición, que ha contado con una participación ciudadana masiva: cerca de 10.000 votos en el proceso de selección de artistas y municipios.