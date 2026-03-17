GOAG pide al Gobierno riojano que intermedie para "reconducir" las ayudas a la descarbonización

Archivo - COAG pide que la normativa europea no se cree para fondos de inversión- Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la oficina de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Bruselas, Manuel Linares, ha pedido hoy al Gobierno de La Rioja que intermedie para que se puedan "reconducir" las ayudas a la descarbonización y que se proteja al agricultor profesional.

Linares ha acudido hoy a Logroño para, en la sede de la Unión General de Trabajadores, integrada en la COAG, presentar el informe 'La agricultora de carbono en España' ante el "aterrizaje" en España de la normativa europea frente a la descarbonización.

Ha temido que, "con el marco de certificación que ahora mismo proponen desde Europa" y, en principio, va a establecer el Ministerio de Agrocicultura en este 2026 "va a estar fuera todo el sector agrícola y solamente tendrán acceso grandes superficies o fondos de inversión".

Ha explicado que la agricultura del carbono, o 'secuestro del carbono', es una reducción de las emisiones de efecto invernadero ligadas a la actividad agraria y ganadera.

Se da cuando, por ejemplo, un viticultor de La Rioja comienza a dejar cubierta vegetal en las calles de su explotación y, por consecuencia, deja de hacer pases con el tractor.

El responsable de la UAGR ha puesto el acento en que el campo es el único sector "que es capaz de contaminar a través de su actividad pero, también, de reducir o de secuestrar parte de esas emisiones".

Esto, ha señalado, es "bastante importante" porque, muchas veces, se pone "en el ojo del huracán" la contaminación de la agricultura y la ganadería, pero son "el único sector que es capaz de contrarrestar esa contaminación y esas emisiones".

El 'secuestro del carbono' también se refiere a la absorción del carbono por parte de la actividad agrícola; de cómo fija el dióxido de carbono que hay en la atmósfera la planta y se queda en ella a través de su biomasa.

"Es decir, dentro de la madera que tiene la propia cepa; o en el olivo, dentro de la rama; o dentro de las cubiertas vegetales, que serían esa parte herbácea que hay dentro de la calle en cualquier cultivo. Y se incorpora de forma eficiente en forma de materia orgánica al suelo", ha explicado.

A este respecto, el secretario sindical de UAGR-COAG, Robero Ruiz-Clavijo, ha resaltado cómo, en La Rioja, los agricultores son "conscientes" de esta labor.

Ha señalado cómo, en la comunidad, hay cultivos "que favorecen esa fijación del carbón, en este caso, como son los cultivos leñosos, la vid, el almendro y el cereal". "Y no admitiremos que esta normativa que Europa quiere implementar se cree para los grandes fondos", ha añadido.

La normativa, ha relatado Linares, "no lleva implícito a un servicio de asesoramiento técnico; lo cual, a largo plazo, puede llegar a ser un problema" para los agricultores que están "dentro de la agricultura ecológica, orgánica o regenerativa".

Ha reivindicado que la función del 'secuestro de carbono', "que es una función pública que lleva implícita la agricultura, sea remunerada" y "haya un acceso equitativo a esta certificación a través de cooperativas o de agrupaciones de agricultores".

La explotación media en La Rioja, ha señalado la UAGR, es pequeña, familiar y carece de los recursos técnicos y financieros para asumir individualmente los costes de certificación de carbono.

Sin embargo, a través de sus cooperativas y de la estructura organizativa de la Denominación de Origen Rioja, ha indicado, el sector tiene capacidad colectiva.

RECONDUCIR LOS CRITERIOS

Por tanto, ha entendido que se deben "reconducir esos criterios que establece la Unión Europea para que sean efectivos para el modelo más social y profesional de agricultura".

Principalmente, ha dicho, "con la adicionalidad" porque, tal y como está elaborada la normativa, "la línea base se establece en función del momento de la primera medición", por lo que a los agricultores que vienen haciendo las cosas bien les va a "penalizar". "Parece un poco una broma, pero es así", ha clamado.

De este modo, "es casi imposible que, verdaderamente, se vaya a revalorizar una buena práctica agrícola que ya se está llevando a cabo en las explotaciones".

Con respecto al papel que puede desarrollar el Gobierno de La Rioja, ha señalado que puede hacer una "conexión" con la Administración General y Europa, "para que puedan recabar cuáles son las inquietudes y las necesidades de los agricultores" y "trasladarlas al ámbito estatal para el aterrizaje de esa normativa europea".