Gobierno y AREF acuerdan una mejora tributaria que protege la inversión y la continuidad de la empresa familiar

Segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre fiscalidad autonómica de la empresa familiar - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, y la presidenta de la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), Carlota González, han presentado hoy, día 27, el acuerdo alcanzado por el Grupo de trabajo sobre fiscalidad autonómica de la empresa familiar que ha fructificado en una mejora de la política tributaria dirigida a proteger la inversión, el empleo y la continuidad del tejido empresarial riojano.

Domínguez ha subrayado que "el compromiso del Gobierno de La Rioja es articular un marco fiscal claro, estable y moderno que acompañe el crecimiento de la empresa familiar, el corazón del tejido productivo riojano, facilite su relevo generacional y elimine incertidumbres".

Así, "el objetivo es poner la política tributaria al servicio de las empresas riojanas, de forma que la fiscalidad acompañe su crecimiento y no penalice su continuidad, refuerce su competitividad y evite situaciones de cierre o venta forzada derivadas de la carga fiscal en los procesos de sucesión o donación".

Para ello, "y atendiendo a las necesidades reales del tejido empresarial riojano", se ha definido un paquete de medidas "que hace más justa, flexible y adaptada a la realidad riojana la tributación en las transmisiones generacionales".

MEDIDAS

Por ejemplo, "con una medida tan sencilla como adelantar de 65 a 60 años la edad para poder aplicarse un beneficio del 99 por ciento en el Impuesto de sus Sucesiones y Donaciones para la transmisión de la empresa familiar", lo que permite adelantar la transición entre generaciones, evita penalizaciones y garantiza una continuidad más ordenada en la gestión de negocios individuales o sociedades mercantiles.

También "simplificando y flexibilizando los procesos posteriores a ese relevo generacional, y ampliando el colectivo de personas que pueden beneficiarse de los beneficios fiscales y de las reducciones impositivas que tenemos en nuestra comunidad autónoma, hasta lo que se conoce como el cuarto grado familiar", incluyendo consanguinidad, afinidad y adopción.

"Con estas medidas -ha concluido el consejero- hacemos un poquito más fácil la vida cotidiana de la empresa familiar y, sobre todo, el relevo generacional, que es algo de vital importancia para poder garantizar su supervivencia".

Por su parte, Carlota González ha destacado que La Rioja es una región que "lleva por bandera y ofrece condiciones que favorecen mucho a las empresas familiares, incluso por encima de las que nos podemos encontrar en otras autonomías".

En este sentido, ha subrayado que, a pesar de la pequeña dimensión de la comunidad, "somos innovadores y seguiremos luchando", y ha agradecido al Gobierno de La Rioja este acuerdo porque "para nosotros la sucesión es el gran hito de las empresas familiares, y contar con este marco fiscal da garantías, facilita mucho las cosas y anima a que las cosas al final salgan mucho mejor".

Además de ampliarse el grupo de parentesco que puede acogerse a los beneficios fiscales y de reducirse de 65 a 60 años la edad la edad para beneficiarse de la práctica exención del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la norma introduce una adaptación a la vida real de las empresas: los requisitos de participación o funciones de dirección podrán cumplirse en el año del fallecimiento o donación, o en el anterior. Esto aporta seguridad jurídica y evita la pérdida de beneficios por circunstancias coyunturales.

En paralelo, los beneficios fiscales se mantendrán incluso si la empresa se reorganiza o se aporta a una sociedad, o si la transmisión se realiza entre beneficiarios que cumplen los requisitos. De esta forma se eliminan bloqueos a la evolución empresarial y se facilitan procesos de concentración, profesionalización y crecimiento sin penalización fiscal.