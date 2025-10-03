Gobierno y Ayuntamiento de Clavijo colaboran en actuación que ha permitido triplicar suministro de agua de La Unión

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado, junto al alcalde de Clavijo, Pedro Muro, el depósito de agua de la Unión de los Tres Ejércitos - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado, junto al alcalde de Clavijo, Pedro Muro, el depósito de agua de la Unión de los Tres Ejércitos tras la finalización de las obras de ampliación y mejora de esta infraestructura que han permitido triplicar la capacidad de almacenamiento y optimizar el uso de los recursos hídricos en este núcleo de población perteneciente al ayuntamiento clavijeño.

Esta actuación promovida por el Consistorio, cuyo presupuesto de adjudicación es de 80.683,05 euros, ha contado con una subvención del Gobierno de La Rioja de 68.580,59 euros, financiados a través del Plan de Obras y Servicios Locales. Con esta adecuación, se ha incrementado el volumen de agua almacenada hasta los 200.000 litros, lo que permite garantizar el suministro para los vecinos de La Unión.

Concretamente, se ha construido un nuevo vaso de hormigón armado que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 152.600 litros adicionales a los 60.000 existentes con anterioridad. Si bien, solo son aprovechables el 94 por ciento de los mismos ya que la salida inferior está unos 10 centímetros por encima, para permitir una función de arenero.

"Se trata de una infraestructura muy importante para el municipio que pone fin a los problemas de presión y aireaciones de la red que provocaban constantes cortes de suministro y averías que repercutían negativamente en el servicio a los ciudadanos", ha señalado Osés.

Por su parte, el alcalde de Clavijo, Pedro Muro, ha explicado que con esta actuación se unificará el suministro de agua con un solo depósito, lo que conlleva "optimizar el servicio y que las pérdidas de presión y de abastecimiento que había anteriormente ya no sean un problema".

Una cámara seca para albergar los dos vasos Además, se ha ejecutado una cámara seca de 5,8 x 3 metros en planta y dos niveles (un nivel inferior a cota de salidas de fondo y un nivel superior para hacer transitables los accesos y registros a los vasos, con una altura mínima de 2,10 metros), adyacente a los dos vasos, que alberga diferentes válvulas y contadores, entre otros elementos.

De este modo, se ha conseguido asegurar unos caudales máximos equiparables en ambos tramos aguas arriba y aguas abajo del depósito intermedio regulador, así como una capacidad de regulación del mismo suficiente para absorber los picos de demanda del núcleo de La Unión, entre otros objetivos.

Este verano, el Ayuntamiento ya ejecutó una obra para incrementar en un 60 por ciento el flujo de agua que llega desde Clavijo a La Unión, que, sumada a este nuevo depósito, permite garantizar el servicio de agua en La Unión.

Por último, el consejero ha invitado a los ayuntamientos riojanos a acogerse a las subvenciones del Plan de Obras y Servicios Locales "para realizar este tipo de actuaciones que sirven para optimizar el uso de un recurso tan importante como es el agua y que mejora la calidad de vida de los ciudadanos".