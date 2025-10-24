El Gobierno central invierte cerca de un millón de euros en la modernización de Nájera

Visita de la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, a Nájera con motivo de las obras en la Plaza de España. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha visitado este viernes junto al alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, la actuación que está teniendo lugar en la Plaza de España y que supondrá "la mejora en la pavimentación y en la eficiencia energética" ya que "se renovará el sistema de iluminación con tecnología LED", ha explicado Arraiz Nalda.

Esta actuación, encuadrada en el Plan Nacional Xacobeo 2021 y financiada con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), supone una inversión de 290.000 euros y se suma a varios proyectos que también tienen a Nájera como protagonista.

En concreto, la delegada del Gobierno ha mencionado algunas de estas intervenciones como "la renovación del pavimento del casco antiguo, la mejora del sistema de iluminación, la instalación de módulos solares en infraestructuras municipales o la modernización del albergue de peregrinos".

En total, estas actuaciones realizadas en Nájera "suponen una inversión de 801.338 euros", y "posibilitarán a la localidad tener mejores infraestructuras para brindar los mejores servicios a los ciudadanos y visitantes", ha asegurado Arraiz Nalda.

Los trabajos que se centran en la Plaza de España comenzaron en la primera semana del mes de octubre y permitirán a Nájera disponer de un espacio "más moderno", lo que demuestra "el compromiso" del Gobierno de España con el desarrollo de las ciudades y municipios riojanos, ha indicado la delegada del Gobierno.

Por otro lado, la delegada del Gobierno ha detallado algunas inversiones enmarcadas en el Plan Nacional Xacobeo 2021 en municipios como "Logroño, Azofra, Navarrete o Albelda".

En este sentido, en la capital riojana los trabajos se centran en el albergue municipal, en el Cubo del Revellín, en el espacio recreativo de La Grajera, en el fielato del puente de piedra y en la adquisición y digitalización de una exposición fotográfica en el Centro Cultural del Rioja (CCR).

Mientras, en Azofra el Gobierno de España ha financiado el acondicionamiento paisajístico del parque Virgen de Valvanera y la renovación del alumbrado del casco histórico.

En Navarrete, el Plan Nacional Xacobeo 2021 ha permitido la construcción del centro de interpretación de la alfarería, así como la renovación del alumbrado municipal.

Por último, estos fondos europeos también facilitarán a Albelda la recuperación del scriptorium.

Todas estas actuaciones, ha destacado la delegada del Gobierno, "están siendo desarrolladas bajo un enfoque participativo que incluye e implica a las administraciones públicas locales, autonómicas y estatal" pero también a "entidades privadas tales como empresas o asociaciones".