El Gobierno cifra en 5 millones el "ahorro" en la nueva estructura del nuevo Ejecutivo con respecto al anterior

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha cifrado en 5 millones el "ahorro" del Gobierno con la nueva estructura en comparación con la que tenía el Ejecutivo anterior. Ha indicado que a los 3,9 millones de euros de reducción altos cargos y personal eventual se suman los "costes de seguridad social" que "nos hemos ahorrado", llegando, ha insistido a esos cinco millones.

Domínguez se ha referido a este asunto a una pregunta planteada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Cuevas, sobre el ahorro en la nueva estructura. De hecho, el parlamentario 'popular' ha mostrado su "alegría" porque "supone que se pueda gestionar sin tanto amiguete, tal y como dijimos la legislatura anterior, y cumplir con la palabra dada".

El nuevo Gobierno de La Rioja "acaba con el amiguismo y con sueldos prescindibles" que "permite al Gobierno bajar impuestos y todo ello beneficia a los riojanos y por tanto no nos queda más que decirle que sigan por ese camino, que sigan profundizando en el ahorro", si bien ahora le ha reclamado que vaya "a por los chiringuitos" de Andreu.

En su réplica Domínguez ha indicado que "vamos a convertir a la comunidad autónoma de La Rioja en la comunidad donde menos se paguen impuestos de toda España". "Algunos dirán que si se aplican estas reducciones de impuestos no se pueden prestar luego los servicios públicos, algo que no es cierto", ya que "si se bajan los impuestos y se gestiona bien, después los servicios públicos pueden funcionar mucho mejor y no como funcionaba la legislatura pasada", ha añadido.

Ha criticado que "el imaginario socialista" entendía la política "gestionando los asuntos público haciendo crecer el gasto ineficiente; el gasto inútil; el gasto en estructuras políticas que no sirven para gestionar los asuntos públicos".

REINTEGRAR DIGNIDAD FUNDACIÓN SAN MILLÁN

Por otra parte, el diputado del PP, Víctor Visairas, ha realizado dos preguntas acerca de la reactivación de la Fundación San Millán y sobre el impulso de los Monasterios de Yuso y Suso como Patrimonio de la Humanidad.

En su exposición, ha defendido la gestión realizada en sus 25 años -que precisamente se cumplen este domingo- de la Fundación San Millán, que en este tiempo ha acometido "tareas de restauración con inversiones de 20 millones de euros", así como ha "apoyado" a la orden monástica que habita el Monasterio, además de otras actuaciones como la puesta en marcha de Cilengua.

En este punto, el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, ha recordado que la Fundación San Millán "es efectivamente el órgano gestor que la Unesco exige para atender un bien que ha sido declarado patrimonio de la humanidad como son los monasterios de Suso y Yuso".

Un órgano, que ha añadido "en estos 25 años ha aportado contenido dinamizador, conservación y divulgación muy variada y ha recibido no pocos premios". Ahora, "tras el vilipendio" a la que ha dicho "la sometió el Gobierno anterior", vamos "como dijimos en la campaña electoral a reintegrar la operatividad y la dignidad de la Fundación y que volvería a ocupar una sede digna y que la pondríamos a la cabeza de los proyectos acerca del español".

"Elaboraremos una guía didáctica sobre la importancia de la historia del español para que sea distribuida por colegios e institutos; un mapa de la enseñanza del español para publicitar mejor las diferentes opciones formativas relacionadas con esa industria en nuestra tierra; y también se realizará un Centro de Interpretación de la Lengua Española", ha concluido el consejero.

IMPULSO DEL PLAN DE SALUD MENTAL

Por otra parte, la consejera de Salud, María Martín, ha destacado que el Gobierno riojano dará prioridad a la salud mental impulsando un plan en este ámbito. Ha sido a una pregunta de la diputada del PP, Catalina Bastida, que ha recordado que el Ejecutivo popular "activo el cuarto plan estratégico de salud mental con todos los recursos disponibles, "algo que olvidó el anterior Ejecutivo socialista".

"Gonzalo Capellán se ha fijado como una de sus prioridades la búsqueda urgente de soluciones a los problemas de salud mental", ha destacado Bastida, "problemática que no ha dejado de crecer en los últimos años como consecuencia de la crisis sanitaria y su impacto en la sociedad, fundamentalmente entre la población juvenil, donde han crecido de forma alarmante los intentos de suicidio" ha concluido.