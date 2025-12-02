Gobierno destaca que el desempleo en La Rioja desciende en 448 personas en el último año y sitúa la tasa en 7,22%

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, informa de los datos relativos al mercado de trabajo durante el mes de noviembre en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El desempleo en La Rioja ha descendido en el último año un 3,57 por ciento, con 448 personas desempleadas menos que hace doce meses y una tasa del paro del 7,22 por ciento, la tercera más baja del país, solo por detrás de Baleares (4,23 por ciento) y a escasas décimas de Aragón (7,07 por ciento), mientras que se sitúa a 2,48 puntos por debajo de la media nacional (9,70 por ciento). Además, se trata del mejor dato registrado en un mes de noviembre desde el año 2007.

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha analizado hoy, día 2, los datos del mercado de trabajo en La Rioja durante el pasado mes de noviembre, publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que registran en nuestra Comunidad 12.089 personas en situación de desempleo, 6 más que en octubre, lo que supone un leve incremento del 0,05 por ciento. "Un comportamiento que demuestra la estabilidad del mercado laboral en nuestra Comunidad", ha subrayado.

En el último año, el paro registrado ha descendido en todos los sectores económicos, con 145 desempleados menos entre el colectivo de personas sin empleo anterior, 97 menos en Construcción, en Agricultura baja en 95, 56 en Industria y 55 personas menos en Servicios. Durante el pasado mes de noviembre, el desempleo ha descendido en Industria, con 17 parados menos, y en Servicios, donde se contabilizan 15 menos. Sin embargo, aumenta en Agricultura (+2), Construcción (+9) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior (+27).

CREACIÓN DE EMPLEO FEMENINO A MAYOR RITMO QUE EL MASCULINO

Por sexos, la directora general de Empleo ha destacado que "continúa la tendencia de creación de empleo femenino a un ritmo mayor que el masculino", con 22 mujeres menos en situación de desempleo en el último mes, mientras que el desempleo masculino ha aumentado en 28 personas. En el último año, el paro masculino ha bajado en 163 personas, frente a las 285 mujeres que han encontrado trabajo.

Así, la tasa de paro femenino se sitúa en noviembre en 9,13 por ciento, lo que supone 1,09 puntos inferior a la de hace un año (10,22 por ciento) y similar a la del mes anterior (9,16 por ciento). Además, se encuentra 3,26 puntos por debajo de la tasa media nacional (12,39 por ciento) y se sitúa como la tercera más baja del país, solo superada por Baleares (5,04 por ciento) y Madrid (8,72 por ciento).

Respecto al desempleo masculino, la tasa de paro se sitúa en el 5,48 por ciento, 0,24 puntos por debajo de la del mismo mes del año anterior (5,72 por ciento) y similar a la de octubre (5,45 por ciento). La tasa de paro masculina de La Rioja es la tercera más baja del país, situándose 1,81 puntos por debajo de la media nacional (7,28 por ciento).

Salinas también ha desgranado los datos del paro por rangos de edad, de manera que, en el último año, el desempleo ha disminuido en todos los grupos de edad, con 201 personas menos con edades comprendidas entre los 30 y 44 años; 168 menos entre los mayores o igual a 45 años; y 79 desempleados menos entre los jóvenes menores de 30 años. En el último mes, el desempleo ha disminuido entre los menores de 30 años (-3) y mayores o igual a 45 años (-3), mientras que ha aumentado entre las personas entre 30 y 44 años (+12).

MAYOR NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN MES DE NOVIEMBRE

Durante el pasado mes de noviembre se contabilizaron en La Rioja un total de 142.104 afiliados, de los cuales 117.676 corresponden al régimen general y 24.428 al especial de autónomos. Se trata de "la mayor cifra de afiliados de un mes de noviembre de todo el registro histórico".

Respecto al año anterior, La Rioja ha aumentado en 2.203 personas los afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un incremento del 1,57 por ciento, aunque en el último mes ha bajado en 142 personas, un leve descenso del 0,10 por ciento. En cuanto a la contratación, en noviembre se firmaron en La Rioja un total de 7.412 contratos, lo que representa un descenso de 94 respecto al año anterior (-1,25 por ciento) y de 4.037 contratos en comparación con octubre (-35,26 por ciento). Respecto a su tipología, 2.649 tienen carácter indefinido, lo que supone el 35,7 por ciento del total de contratos registrados, mientras que 4.763 (64,3 por ciento) son temporales. Por sectores, el mayor número de contratos formalizados el pasado mes de noviembre se ha producido en el sector de Servicios (4.933), seguido de Industria (1.536), Agricultura (659) y Construcción (284).