El Gobierno de España autoriza una inversión de 45,36 millones en el mantenimiento de carreteras estatales en La Rioja

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Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 18:46
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LOGROÑO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado esta semana al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 45,356 millones de euros (IVA no incluido) para la conservación y explotación de 136,46 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en La Rioja. El Gobierno ha dado luz verde a seis expedientes de contratación, divididos en 29 lotes.

Uno de ellos se corresponde con actuaciones en carreteras estatales en La Rioja, y tiene por objeto la conservación del sector 3 de carreteras en esta provincia, incluyendo la AP-68 entre los km 77 y 122, y 150 y 201; la A-68 entre los km 122 y 150; así como distintos ramales de enlace de la A-68 con las autovías A- 12 y LO-20.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE CONSERVACIÓN

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos. A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.

Se incluyen actuaciones como: gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad. Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.

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