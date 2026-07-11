El Gobierno instalará una pantalla gigante en el Frontón Adarraga para seguir el partido de semifinales del Mundial

Archivo - El seleccionador español, Luis de la Fuente - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ofrecerá a los aficionados la posibilidad de seguir en directo el partido de semifinales del Mundial de fútbol que enfrentará a España y Francia el próximo martes, 14 de julio, mediante una pantalla gigante que se instalará en el Frontón Javier Adarraga de Logroño.

La iniciativa permitirá compartir uno de los encuentros más importantes del campeonato, en el que la selección española, dirigida por el riojano Luis de la Fuente, buscará el pase a la gran final. El acceso al recinto será gratuito mediante invitación hasta completar el aforo máximo autorizado de 2.200 personas.

Las puertas del Frontón Javier Adarraga se abrirán a las 20:00 horas y el partido comenzará a las 21,00 horas. Las invitaciones podrán recogerse en la sede del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), situada en la calle Muro de la Mata, 8, el lunes 13 de julio, de 12,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, y el martes 14 de julio, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, o hasta agotar existencias. Cada persona podrá retirar un máximo de 4 invitaciones.

La selección española afronta esta semifinal tras superar a Bélgica en los cuartos de final y clasificarse entre las cuatro mejores selecciones del campeonato.

Al frente del combinado nacional se encuentra el riojano Luis de la Fuente, que continúa consolidando una de las etapas más exitosas del fútbol español, tras conquistar la Eurocopa de 2024 y la UEFA Nations League en 2023, situando así de nuevo a España entre las aspirantes al título mundial.

Esta pantalla gigante se suma a la instalada en el Frontón El Revellín con motivo de la celebración del Campeonato del Mundo Sub-20 de Ultimate Frisbee, en colaboración con el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, que desde hoy sirve como punto de encuentro entre el público juvenil y la comunidad internacional participante en la competición. Además de acercar este deporte al público riojano, este espacio también permitirá seguir en directo los partidos de semifinales del Mundial de fútbol.