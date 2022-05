El Gobierno local de Logroño insiste en que operativo y servicios de Policía Local "están garantizados y atendidos"

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

"El operativo está garantizado y los servicios están siendo atendidos". Ha sido la respuesta que ha dado este jueves la concejala de Alcaldía, Eva Tobías, sobre "la gestión de los recursos humanos de la Policía Local" de la ciudad, tal como se le había formulado en una pregunta del Grupo Popular, planteada al pleno municipal de mayo, que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de la ciudad.

Una cuestión, que ha hecho el edil del PP Ángel Sáinz, sobre "cómo piensa resolver y qué valoración política da el equipo de Gobierno" a los problemas de cobertura de las últimas semanas en los servicios del CECOP de la Policía Local y en la Unidad que atiende las víctimas de violencia de género.

En palabras del concejal, "se están dando hechos insólitos" que "ustedes niegan o lo reducen a temas salariales y sindicales" y, como ejemplo, ha puesto lo ocurrido este pasado sábado, con "un único agente no especializado" en el CECOP "lo que provocó la pérdida del 30% de las llamadas" o que la Unidad de víctimas "no tuviera agentes" lo que desembocó en que una mujer no pudiera tener protección policial.

Sin embargo, Tobías ha asegurado que "el trabajo es mucho, pero nunca suficiente, con la hoja de ruta centrada en la profesionalidad y el servicio público".

"Se van tomando las decisiones oportunas, con el operativo garantizado y los servicios que están siendo atendidos", ha insistido la edil, algo confirmado por la concejala de Personal, Eva Loza, quien ha asegurado que "lo estamos haciendo muy bien" y por contra, ha acusado al PP de "hacer un relato sesgado y malintencionado" de la situación. "Hagan una oposición útil", ha rematado Eva Tobías.

En el capítulo de preguntas, además, desde Ciudadanos se ha planteado en qué situación se encuentra la revisión del Plan General, en lo que, como ha apuntado el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, "se cuenta con un primer borrador, que está en revisión porque son necesarias algunas correcciones", tras lo que se presentará a al correspondiente mesa de trabajo "para la que pensamos contar con más participación de más sectores implicados".

Sobre otra pregunta del PP, respecto al acuerdo plenario del año 2016 para la suscripción anual de préstamos para inversiones, que, como ha apuntado la edil 'popular' Mar San Martín, "se ha contravenido suscribiendo el doble de lo acordado, 14 millones en vez de 7, con el consiguiente aumento del endeudamiento", la edil de Economía Esmeralda Campos ha defendido el préstamo "tras el mayor desembolso de la historia de este Ayuntamiento, los 34 millone del soterramiento", algo que se ha podido hacer "por una gestión con eficiencia y eficacia".

Y, por último, sobre la situación de la limpieza en la ciudad, también a preguntas de Ciudadanos, el concejal de Medio Ambiente, que ha calificado la cuestión como "tendenciosa y maliciosa", ha dicho que "como mínimo, la ciudad se sigue limpiando como siempre", aportando datos sobre la satisfacción de logroñeses y visitantes al respecto, "un 89% la ve bien o muy bien y nadie cree que sea mala". Y ante la falta de acuerdo del portavoz 'naranja' al respecto, ha finalizado diciendo que "seguimos trabajando para mejorar la limpieza de la ciudad".