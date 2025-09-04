Gobierno local rechaza modelo "de borrachera" de turismo en Logroño y defiende trabajo de "más de media legislatura"

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha rechazado este jueves, en la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de septiembre, que la ciudad tenga un modelo "de borrachera" en su turismo y ha defendido, además, que lleva "más de media legislatura" trabajando en medidas para mejorar la calidad turística de la capital riojana.

Así lo ha dicho el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, en respuesta a una moción de VOX que planteaba "implementar un modelo turístico respetuoso, impulsando el modelo turistico familiar". Una propuesta que se ha rechazado, con los votos en contra de todos los Grupos salvo el proponente.

Un modelo familiar, que se plantae, como ha subrayado en su exposición de la moción la portavoz de la formación verde, María Jiménez, ante lo que ha calificado como "un modelo agotado y caótico que degrada la ciudad".

En sus palabras, los vecinos del Casco Antiguo "exigen que se ponga final a esta situación", ya que "viven un infierno nocturno". Una situación que "expulsa a los vecinos y baja la calidad del turismo", al tiempo que ha afirmado que "el Ayuntamiento ha fracasado en controlar est tipo de turismo".

Por eso, ha abogado por "un turismo familiar, cultural y respetuoso", con medidas concretas, como la "regulación real" de los pisos turisticos, un sello específico o más control policial. "Queremos acabar con el vandalismo, no criminalizar al turismo ni a la hostelería", ha dicho.

Para la edil no adscrita Eva Loza, igualmente "este Gobierno ha fracasado en su intento de implantar un turismo de calidad", considerando que "lo que necesita Logroño no es iniciar trámites para un sello, se necesita un plan con visión a medio y largo plazo y con visión de ciudad".

Desde el Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas ha lamentado que la moción "es un 'totum revolutum', falla el análisis de la situación y plantea cosas que son irrealizables en la práctica", además de que ha considerado que "el turismo familiar como lo plantean es muy excluyente".

La portavoz de Podemos-IU Amaia Castro, con ironía, ha dado la bienvenida a las concejalas de VOX "a la defensa del derecho de los vecinos al descanso" o "a la realidad de estos vecinos", recordándoles acto seguido que "me han llamado de todo cuando ha presentado iniciativas al respecto, a mí no me van a engañar ahora".

Por parte del PSOE, la concejala Carmen Urquía ha argumentado su 'no' a la moción "por su visión distorsionada de la realidad del turismo en la ciudad", apuntando a VOX que "sus propuestas hasta este momento han ido en contra" y señalando que "hace falta un compromiso real apoyando medidas concretas como las ZPAE y otras para crear una ciudad acogedora, algo que no han hecho, no son coherentes".

Y para el portavoz del PP, Miguel Sainz, VOX ha planteado un "discurso alejado de la realidad", señalando que "este Gobierno lleva ya más de media legislatura trabajando en medidas", citando la limitación de licencias y horarios o la tramitación de ordenanza de terrazas, "lo que supone una revisión 'de facto' del modelo".

Ha contrapuesto que "se han abierto nuevos campos turisticos cerrados; tenemos una Marca Ciudad premiada; hay una apuesta por el turismo deportivo y familiar con torneos cada fin de semana; se han multiplicado por dos o tres los congresos; el impulso al Camino de Santiago; o el CCR funcionando a pleno rendimiento". "No hablen de modelos caducos. Flaco favor hacemos hablando de turismo de borrachera", ha finalizado.

MÁS MOCIONES.

Por otro lado, se ha rechazado también una moción, planteada por el PR, para "democratizar el acceso al interior del Ayuntamiento durante el disparo del cohete anunciador de las fiestas de San Mateo".

Algo que, como ha propuesto Rubén Antoñanzas, podría realizarse a través de un sorteo, al tiempo que ha reclamado finalizar con los almuerzos que, en esa fecha, se están realizando en las oficinas de los grupos.

Aunque la propuesta ha decaído -entre críticas por 'populista'-, sí que la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, ha agradecido el planteamiento, recordando en todo caso que se trata de un acto plenamente institucional. Con todo, ha avanzado que mañana mismo, se va a celebrar una reunión de la Junta de Portavoces "para comenzar a trabajar en replantear algunas cuestiones, para mejorar este acto".

Por otro lado, se ha rechazado también una moción socialista para la mejora del servicio público de las piscinas públicas municipales. Una propuesta que ha contado con polémica por la enmienda de VOX para reclamar la prohibición de bañarse con ropa, referida específicamente al 'burkini', prohibición para el baño vestido que han recordado que ya existe.

Para el PP, este moción no contaba con base, lo que ha criticado parte de la oposición -PR+, Podemos-IU y PSOE- señalando las quejas este verano sobre todo en Las Norias, y que han motivado en el despido de personal de mantenimiento en esta instalación, que, como han dicho, "está al límite".

Por contra, el edil Francisco Iglesias ha rebatido esta saturación, señalando que "solo un día, el 29 de junio, se han registrado casi 7.000 personas", con una media en la temporada de casi 3.300 personas, "un 35% del aforo total, que es de 9.150 personas". "Los procesos de mejora son continuos", ha asegurado.

Igualmente, se ha rechazado una moción presentada por el Grupo Socialista para "el refuerzo y optimización del programa de ludotecas municipales en periodo de verano". Pese a contar con el apoyo de PR+, Podemos-IU, VOX y PSOE, el 'no' del PP ha tirado la propuesta, por considerarla "vacía de contenido".

Por último, se ha desestimado una moción presentada por el Grupo Municipal Mixto Podemos-IU para la municipalización del servicio urbano de autobuses de Logroño, creando, como ha dicho su portavoz Amaia Castro, una empresa municipal con subrogación de la plantilla "y mejora de condiciones" ya que ha afirmado que los vehículos están "obsoletos" hay "precariedad laboral".

Un planteamiento al que, para los grupos que han dado su 'no' es "absurda", supone "intervencionismo" en el sector privado, además de "gastos inasumibles" para una ciudad como Logroño, mientras que desde el equipo de Gobierno se ha recordado que hay en marcha un estudio sobre el transporte público de la ciudad "para mejorarlo".