Gobierno de Logroño afirma que "no perderá un euro" de Fondos UE, con críticas de la oposición por "abandonar" proyectos

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño se ha comprometido este jueves a "no perder ni un euro" de proyectos municipales financiados con Fondos UE, entre las críticas de los Grupos de la oposición por "abandonar" de "forma unilateral" algunos de estos proyectos, varios ya comprometidos, como los casos de las obras en las calles Sagasta o San Antón.

Así se ha puesto de manifiesto en la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio, que se ha celebrado esta mañana, durante el debate de una moción, planteada por el Grupo Socialista, "para aprovechar las oportunidades que brindan los fondos europeos y para la presentación de nuevas convocatorias con apoyo financiero de Europa", una propuesta que ha sido rechazada por la mayoría del pleno.

En defensa de la moción, el concejal del PSOE Luis Alonso ha recordado que "la UE en 2020, en plena pandemia, habilitó en respuesta a la crisis 750.000 millones de euros, con los Fondos Next Generation, de los que 140.000 euros fueron para España". Fondos, ha añadido, "que están siendo una realidad, que han llegado a Logroño y con gran éxito".

En este sentido, ha recordado que se ha concedido financiación a medio centenar de proyectos por más de 50 millones, para temas como las calles República Argentina, Fundición o Guardia Civil, Sagasta, el eje ciclista, obras en La Villanueva, San Antón, la actual estación de autobuses o iniciativas relacionadas con el turismo o la digitalización, propuestas que ha reclamado "no dejar perder".

En el turno en contra de la moción, el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, ha afeado a los socialistas que "este equipo de Gobierno lleva tres semanas y ustedes ya se alarman y alarman a la ciudadanía diciendo que los que estamos ahora no vamos a saber gsetionar lo que ustedes 'tan bien' dejaron", por lo que ha criticado ver "un PSOE que no dialoga y que aún no han analizado el porqué perdieron las elecciones, con cero autocrítica".

"Ahora -ha añadido- nos dan un discurso de que, con el PP, viene el siglo XIX, siguen en campaña". Para Iglesias, "si no aprovecháramos las oportunidades, mal haríamos nuestro trabajo, pero no las podemos aprovechar a cualquier precio, solo porque tenga fondos europeos", y se ha referido en concreto al caso de la calle Sagasta, "con una licitación tan mala que solo se presentó una empresa que ha terminado desistiendo".

Y más allá de que ha lamentado que "a día de hoy, estamos buscando papeles que no aparecen" sobre la tramitación de estos fondos, ha mostrado su "preocupación" por "el nivel de endeudamiento, del 62%, un índice nunca visto, el de ahorro, reducido también, y con remanentes casi 0".

"No me vengan a hablar de gestión y de rigor, hemos encontrado un Ayuntamiento manga por hombro en relación con los Fondos UE, hemos tenido que poner orden en tres semanas para enterarnos de qué había en este tema. Nosotros aplicaremos rigor y sensatez, y podemos asegurar que intentaremos no perder ni un euro", ha finalizado el concejal.

En el turno de portavoces, el regionalista del Grupo Mixto Rubén Antoñanzas, ha asegurado "estar alarmado" y ha puesto ejemplos de ello en que "han decidido de forma unilateral lo de la calle Sagasta, en las Cien Tiendas se han sacado de la manga un estudio que va a retrasar un año la solución de un problema". "En estos 15 dias lo que han hecho es perder oportunidades de esos Fondos UE", ha criticado.

La también integrante del Grupo Mixto, Amaia Castro, de Podemos-IU, tras mostrar su 'sí' a la moción "porque no nos gustaría que se perdiera ni un euro", ha tirado de ironía para señalar que "no han pasado ni los cien dias de cortesía, pero poniendo en valor sus 'Pactos con Ñ', y dialogando con todos, no se perderá nada".

Por parte del Grupo de Vox, su portavoz María Jiménez, que ha declarado el voto en contra de su formación, ha dicho que "no se hace ningún tipo de propuesta en la moción, es el mismo panfleto político con el que el PSOE quiere alardear de su gestión anterior, y no se dan cuenta de que los logroñeses tienen otras prioridades que seguir pintando calles para ciudades de 15 minutos que ni queremos ni necesitamos, y así lo han votado".

Desde el Grupo Socialista, la concejala Esmeralda Campos ha lamentado que "estamos en el mundo al revés, ahora el problema es que hemos sido demasiado eficaces, hemos conseguido demasiado, y eso nos secuestra", al tiempo que ha lamentado que la portavoz del Ejecutivo local, Celia Sanz, "pusiera ayer en duda la legalidad de algunos proyectos", frente a lo que le ha peido que "sea rigurosa".

Se ha referido Campos a los proyectos de la calle Sagasta, "donde no van a ejecutar 1,16 millones, que estaban en un proyecto razonable que van a sustituir por un lavado de cara, cuando Europa no subvenciona lavados de cara, sino proyectos transformadores"; y al Mercado de San Blas, "en el que anuncian ahora una asistencia técnica", lo que, ha advertido va a retrasar su puesta en marcha.

"Van a tener que explicar qué van a hacer con los más de 17 millones que están en caja y que hay que devolver con intereses, intereses del 5% que empiezan a contar ya, mientras no es usen. Y eso lo van a pagar los logroñeses de sus bolsillos", ha finalizado.