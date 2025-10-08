Gobierno Logroño afirma que "sigue la hoja de ruta" hasta junio de 2026 para las obras con fondos UE del Camino Xacobeo

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha afirmado este miércoles que el Consistorio "sigue la hoja de ruta", con el horizonte marcado en junio de 2026, para la ejecución de las actuaciones con fondos europeos incluidos dentro del proyecto Camino Xacobeo.

En la habitual rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local, Sanz ha aprovechado la adjudicación de otro contrato con fondos UE, las obras de rehabilitación energética de la Sala Amós Salvador, para referirse a las actuaciones pendientes de esta iniciativa para el Camino de Santiago.

"Tengo que recordar que este equipo de Gobierno consiguió casi un millón de euros de fondos europeos precisamente para gestionar distintos proyectos relacionados con el Camino de Santiago y que está manejando en todo momento el calendario de junio del 2026, como así comunicó el Ministerio", ha dicho la portavoz.

Así, ha especificado que "ya se han realizado las obras relativas a la mejora de los baños y aseos del albergue municipal, y también la renovación de la señalética del Camino Xacobeo".

A ello ha sumado que "tenemos ya prácticamente en licitación, y así llegará a la Junta de Gobierno local de la semana que viene, el bar de La Grajera y, por otra parte, el Fielato del Puente de Piedra".

"Y, como decimos, hemos avanzado, seguimos esa hoja de ruta para que todas esas obras estén ejecutadas en tiempo tal y como ha exigido el Ministerio", ha insistido Sanz, que ha reiterado que "en este caso, el equipo de Gobierno, como dijimos en su momento, a través del Gobierno de La Rioja, ha conseguido esa financiación de un millón de euros".

SALA AMOS SALVADOR.

En el caso concreto de la climatización para la Sala Amós Salvador, Sanz ha recordado que es un espacio que "data del año 1985, una sala de exposiciones que actualmente tiene un posicionamiento dentro del ámbito cultural muy importante a nivel nacional e incluso internacional, porque las exposiciones que llegan a la Sala Amos Salvador cada vez son de mayor nivel expositivo y cultural".

En este marco, "dentro de lo que es la financiación de fondos europeos, hemos conseguido una subvención para que esa rehabilitación energética consiga una mayor eficiencia en ese espacio que está destinado a exposiciones".

Desde esa puesta en marcha de la sala en 1985, "se han acometido diferentes reformas en este espacio, principalmente dirigidas a la integración de las instalaciones de climatización, eléctricas, etc., además de otras intervenciones como reparación de cubierta, carpinterías, pavimento, alumbrado e iluminación, etc".

En este sentido, la instalación de climatización ha sido objeto de múltiples reparaciones a lo largo de los años y, actualmente, no ofrece la máxima eficiencia energética.

Por ello, dentro del programa de actuaciones para mejorar edificios municipales en este ámbito, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para las obras de rehabilitación energética de la Sala Amós Salvador a la empresa Construcciones Calleja, S.A. por un importe de 300.685 euros (IVA incluido).

El proyecto de rehabilitación energética de la sala, con un plazo de ejecución estimado de 5 meses, permitirá el acondicionamiento total del edificio para el uso que ya tiene establecido como sala de exposiciones, con criterios de eficiencia energética a través de la mejora del aislamiento horizontal bajo de la solera.

Se plantea a su vez la renovación del sistema de climatización mediante un sistema de aerotermia complementado con un sistema de ventilación con recuperación de calor.

Esta instalación incorporará también un sistema de control de temperatura y humedad, "algo que se está exigiendo mucho por los que son las personas responsables y los comisarios de las diferentes exposiciones".

La iluminación se sustituirá por luminarias tipo LED de alta eficiencia y se incorporarán sistemas de motorización de los carriles existentes.

Las obras previstas se integran dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino "cuyo objetivo principal es impulsar un nuevo modelo turístico sostenible para convertir a La Rioja en un destino de interior de referencia a nivel mundial, en base a su identidad y singularidades, haciendo del turismo un impulsor de la economía, calidad de vida y cohesión territorial y social".

Sobre el desarrollo de las obras, Sanz ha apuntado que "hay que valorarlo con los técnicos", aunque "es una obra que requiere bastante intervención". De este modo, "probablemente, durante algún tiempo, sí que tenga que permanecer cerrada".

"Pero sí que puedo garantizar que esto está hablado con todos los comisarios que tenían previsto realizar cualquier exposición. Independientemente de cuál sea, puedo asegurar que las exposiciones están adaptadas perfectamente a lo que son esas necesidades. Es decir, no va a haber ninguna extorsión a todas aquellas que ya estaban planificadas", ha finalizado.