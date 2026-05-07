Gobierno Logroño asegura que "estamos en mejor disposición ahora para avanzar en el soterramiento que hace tres años"

Archivo - Parque del soterramiento de Logroño, parque Felipe VI - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

"Estamos en mejor disposición ahora para avanzar en el soterramiento que lo que estábamos hace tres años". Así lo ha asegurado el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, durante el debate de una moción planteada por el Partido Riojano en el pleno municipal del mes de mayo que se está celebrando este jueves en el Consistorio.

Una propuesta en la que, en concreto, la formación regionalista solicitaba la "convocatoria urgente del Consejo de Administración LIF 2002 para completar actuaciones pendientes de la fase 1 del soterramiento y urgir a las siguientes", y que ha contado con los únicos votos a favor de PR+ y Podemos, la abstención de VOX y el 'no' de la concejala no adscrita Eva Loza, PSOE y PP.

En defensa de la moción, el edil regionalista Rubén Antoñanzas ha exigido "solicitar la convocatoria urgente del Consejo de Administración de LIF", tras "dos años sin reunirse", instando a este organismo a que "se proponga la finalización de la primera fase del soterramiento del ferrocarril y el planteamiento de las siguientes".

Un planteamiento en el que incluye la urbanización de Avenida de Lobete; la urbanización del entorno de la subestación eléctrica de Cascajos, incluyendo el tramo de la calle Miguel Delibes y su confluencia con la calle Gustavo Adolfo Bécquer; y la conexión con el barrio de Valdegastea con la eliminación de la "pasarela provisional" creando un acceso a cota cero para peatones y vehículos.

A ello ha sumado "el traspaso de los suelos de sus propietarios actuales a la sociedad LIF 2002 o al Ayuntamiento de Logroño para la construcción de viviendas, mayoritariamente protegidas o sociales"; y proponer que el Consejo analice, actualice y disponga de todo lo necesario para plantear definitivamente et resto de fases pendientes".

Y ha hecho especial hincapié en que "consideramos imprescindible que una de las líneas de trabajo que el Ayuntamiento debería de abordar es poder disponer de los terrenos del soterramiento que permitirían la creación de nuevas viviendas, unas 1.200 según los cálculos realizados hasta la fecha".

"La construcción de vivienda en este suelo público goza de numerosas ventajas ya que se harían en zonas del casco urbano de Logroño ya consolidadas con sus correspondientes servicios públicos: educativos, sanitarios, alumbrado, limpieza, mobiliario urbano o transporte público, entre otros. Además, encaja en la ciudad compacta cuya lógica invita a ocupar antes de ampliarla externamente", ha añadido.

La concejala no adscrita, Eva Loza, ha intervenido para justificar su voto en contra a la moción, ya que ha considerado "contradictoria" la actitud de la formación regionalista en este asunto; además de que ha visto la moción "corta, light".

Por parte de Podemos, su portavoz Amaia Castro ha lamentado que "volvemos una vez más en este pleno a hablar del soterramiento, que tampoco va a salir adelante, me temo, y mientras, los terrenos, donde podrían construirse 1.200 VPO en el centro de Logroño, están durmiendo el sueño de los justos".

Desde VOX, su portavoz María Jiménez ha coincidido en que hace falta cerrar el soterramiento "con proyectos serios y también en el desarrollo de vivienda, desbloquear este suelo y ponerlo al servicio de la ciudad es una necesidad", pero ha pedido a Antoñanzas en que "deje de usar este tema, trayendo al pleno mociones sin propuestas claras". Ha pedido además gestionar este asunto "desde las necesidades actuales y no con la nostalgia de hace 20 años".

El portavoz del PSOE Luis Alonso ha criticado la actitud del concejal regionalista, con "vaguedades" en la moción. "Claro que hay que cerrar la brecha y seguir avanzando. Po, hay que poner en valor los logros del soterramiento, todos deseamos que se pudiera avanzar más, y pedimos que así sea, pero hablamos de la mayor obra de Logroño y la mayor coordinación entre tres administraciones, hay que hacerlo con la mayor lealtad institucional.

El concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, ha achacado a Antoñanza de "populismo, con argumentos sin rigor, incluso podríamos hablar de falacias".

"Los intereses de Logroño se defienden también con paciencia, buscando una dirección común y no un acuerdo total que quizá no llegue. Eso se llama discreción, ha habido multitud de reuniones y se ha llegado y se está llegando a acuerdos, cuando llegue el momento se harán públicos", ha dicho.

Iglesias ha incidido en que "la fase 1 se acaba con los terrenos, y antes de llegar a eso hay que solucionar varios temas en el camino que es el que estamos andando".

"El que no haya comunicación no significa que no estemos trabajando o que no lleguen acuerdos a la Junta de Gobierno no significa que no haya nada. En próxima fechas, vamos a ver cómo se van a solucionar el tema de los embargos, el tema de la subestación de Cascajos o el tema del entorno de Lobete", ha asegurado.

Ha subrayado Iglesias que "este soterramiento es el único que queda en pie en España y eso se debe al trabajo de mucha gente, se empezó a negociar el 15 de julio de 2023, en un mes de esta Legislatura ya teniamos reuniones, y la última fue la semana pasada". "Estamos en mejor disposición ahora para avanzar en el soterramiento que como estábamos hace tres años y se va a ver", ha concluido.