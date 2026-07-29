Gobierno Logroño defiende que rotonda Vara de Rey "mejora entorno y seguridad" y está hecha con "vecinos y comerciantes"

Simulación del proyecto de la rotonda de Vara de Rey - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una actuación que "mejora el entorno y la seguridad vial", además de sumar "zonas verdes", y que se ha hecho contando con "vecinos y comerciantes" mediante "numerosas reuniones" durante "meses". Así lo han asegurado este miércoles los concejales de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin y Movilidad, Ángel Andrés.

Ambos han detallado esta mañana que la actuación que se va a desarrollar en la intersección de Vara de Rey con Pérez Galdós, que "se integra en las intervenciones que se están desarrollando en la zona y que mejorarán todo el entorno", ya que, como han incidido, se trata de una intervención que "ordena, conecta y mejora" la zona.

"Una actuación urbana completa -ha detallado López-Araquistáin- que incrementa la seguridad vial y la accesibilidad, suma espacios verdes y mejora las conexiones con San Antón, con el centro intergeneracional de La Antigua Estación, con la futura intervención en la calle Belchite y con la estación intermodal".

El concejal de Urbanismo ha resaltado la "transformación urbana que está experimentando todo este entorno con el nuevo centro intergeneracional que incluye los jardines de María Teresa Hernández, y la próxima peatonalización de la calle Belchite".

El edil ha recordado que esta intersección estaba incluida en el Plan de Infraestructuras aprobado por unanimidad en el pleno municipal en 2013 siendo una de las actuaciones establecidas como prioritarias.

Por su parte, el concejal de Movilidad ha destacado que el Ejecutivo local ha mantenido "numerosas reuniones desde hace meses con vecinos, asociaciones vecinales y comerciantes de la zona, y la intervención nace de peticiones de los propios vecinos que pedían soluciones para mejorar la fluidez del tráfico y pacificar la zona".

Sobre las protestas vertidas desde tres Grupos de la oposición municipa -PSOE, Podemos y PR+- que ayer mismo presentaron una moción a pleno para la paralización del proyecto, López-Araquistáin les ha emplazado a que "ante las consignas sin sustento, lean los informes científicos que recomiendan este tipo de soluciones".

Y respecto a las protestas también lanzadas por grupos vecinales, Andrés ha reconocido que "ninguna obra pueda gustar al 100 por ciento dela gente, pero llevamos muchos meses hablando con los vecinos del entorno y es lógico y normal que haya gente que no le guste, pero creemos que la mayoría está de acuerdo".

EL PROYECTO.

La actuación sustituye un cruce complejo con una glorieta de 35 metros de diámetro exterior y 14 metros de interior, se remodelan cinco pasos peatonales eliminando barreras, adecuando pendientes, incorporando pavimentos táctiles y direccionales.

Se crea una plataforma elevada en Pérez Galdós con San Antón para reducir la velocidad del tráfico. "Se mejorará la fluidez del tráfico y por tanto se reducirán emisiones y se mejorará la sostenibilidad del entorno", ha señalado Ángel Andrés.

El proyecto de reurbanización suma verde urbano, manteniendo el actual roble y plantando nuevos árboles. Se renovarán y modernizarán las redes de abastecimiento, el saneamiento en la recogida de aguas pluviales y se sustituirá el alumbrado público existente por tecnología LED.

Los concejales han avanzado que, a partir de la próxima semana, en el centro de 'La Antigua Estación' los ciudadanos podrán ver las imágenes de cómo quedará el entorno tras la actuación que se va a llevar a cabo.

López-Araquistáin, por último, ha señalado que "la licitación está muy avanzada", por lo que ha calculado que "podrá estar adjudicado en septiembre", de modo que "aunque no hay fecha concreta todavía, porque dependerá de la tramitación", ha apuntado a que las obras podrían ponerse en marcha "en el último trimestre del año".