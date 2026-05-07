El Gobierno de Logroño defiende el SAD en la ciudad, entre críticas de la oposición por "privatización"y "mal servicio"

Archivo - Servicio de Ayuda a Domicilio - EH BILDU - Archivo

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha defendido este jueves, en el transcurso del pleno ordinario del mes de mayo, la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad, frente a las crítica de buena parte de la oposición por la "privatización" y el "mal servicio".

Así se ha puesto de manifiesto durante el debate de una moción, planteada por el Grupo Mixto Podemos "para recuperar la calidad, la estabilidad y el control público del SAD en Logroño". Una propuesta que ha sido rechazada con el 'no' de PP y VOX, la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza y el voto a favor de PR+, Podemos y PSOE.

En defensa de su moción, la portavoz de Podemos Amaia Castro ha subrayado que "el Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio esencial del Ayuntamiento, del que dependen más de 2.000 familias, "un servicio que no puede depender de un fondo que busca el beneficio económico", citando "numerosas quejas que están llegando por parte de los usuarios".

Frente a eso, ha reclamado "reafirmar los principios del SAD, con criterios de continuidad asistencial, atención centrada en la persona o estabilidad de equipos"; "reforzar la inspección y el control municipal del contrato"; "habilitar un canal de comunicación y seguimiento con los usuarios y sus familias"; "actuar ante los incumplimientos de la empresa adjudicataria"; y "avanzar hacia la remunicipalizacion del SAD".

En respuesta a la moción, desde el PR+ se ha reclamado la financiación "necesaria" y tener en cuenta "a las empresas de aquí". Por parte de VOX, reconociendo "preocupación" por problemas en el servicio, ha considerado la propuesta como "simplista" e "ideológica". El PSOE, por su parte, ha planteado la creación de una ordenanza específica y de una empresa municipal de servicios sociales "para una mejor gestión directa".

La concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, ha dicho que "genera profunda tristeza escuchar el mensaje que están lanzando, parece que es un desastre y nada más lejos de la realidad, está ayudando a muchas personas y con una gestión muy buena, los logroñeses pueden venir con confianza, estamos viviendo aumento de horas y de usuarios".

Ha reconocido la edil que una de las quejas principales de la prestación del servicio es el cambio de personal, señalando que "el mercado ahora mismo no nos ofrece personas formadas", aunque ha citado acciones "en las que estamos trabajando para poder contar con más personal".

A ello ha sumado que "estamos implantando el SAD de cercanía, con lo que se está intentando poner solución al cambio de personal", un proceso que "se está haciendo poco a poco".

"Todo cambio asusta, hemos estado haciendo acompañamiento personalizado para llevar adelante ese cambio y se han reconducido practicamente todas las situaciones", ha asegurado Sáinz, quien ha incidido para finalizar en que "la valoración del servicio donde se ha ido implantando es positiva".