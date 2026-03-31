El Gobierno regional impulsará la creación del Consejo del Pueblo Gitano de La Rioja

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto con la directora general de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad, Marta Gómez, recibe a representantes de la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, se ha reunido hoy, 31 de marzo, con representantes de la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, entre ellos su presidente, Antonio Jiménez, para impulsar la creación del Consejo del Pueblo Gitano de La Rioja como órgano de consulta y participación entre el colectivo gitano y las distintas administraciones representadas.

Con este nuevo organismo, que da respuesta a las demandas del pueblo gitano en la comunidad riojana, se abre una vía de diálogo permanente, al modo del que ya opera en el ámbito nacional. Tras la puesta en marcha en los próximos meses del Consejo del Pueblo Gitano en La Rioja, el Ejecutivo riojano de la mano de dicho consejo trabajará en la redacción del II Plan Integral del Pueblo Gitano en La Rioja, que mejore y dé continuidad al trabajo iniciado en esta región en 2016 con la aprobación del I Plan Integral de la Población Gitana de La Rioja 2015-2018.

En este documento se abordarán los múltiples aspectos que afectan al pueblo gitano, desde la cultura, los servicios sociales, la educación o la vivienda. Este encuentro, en el que también han participado la directora general de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad, Marta Gómez, y el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro, se enmarca en la serie de reuniones y contactos mantenidos a lo largo de esta legislatura entre el Gobierno de La Rioja y la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja con la finalidad de conocer las principales necesidades y demandas de este colectivo de nuestra comunidad y poder avanzar conjuntamente en los instrumentos actualizados y eficaces que puedan proporcionar respuestas concretas en los diferentes ámbitos de acción.

ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN, VISIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN

Desde el comienzo de legislatura, el Ejecutivo que preside Gonzalo Capellán ha impulsado una serie de actuaciones orientadas a mejorar la inclusión, visibilidad y participación de la comunidad gitana en La Rioja, manteniendo además un contacto estrecho y permanente con la comunidad gitana y sus representantes para escuchar y atender sus inquietudes. Lo ha hecho impulsando una serie de actuaciones con un enfoque integral que combina intervención social, educativa, normativa y cultural.

Entre ellas, destaca el convenio suscrito en materia de vivienda en 2025 orientado a impulsar medidas específicas que favorezcan el acceso y la mejora de las condiciones habitacionales de la comunidad gitana. En el ámbito educativo, se encuentra en ejecución un convenio dotado con 100.000 euros destinado a reforzar actuaciones de apoyo educativo, reducción del abandono escolar y promoción de la igualdad de oportunidades.

En materia cultural, se están promoviendo herramientas con el objetivo de reforzar el reconocimiento social, combatir estereotipos y poner en valor su contribución al patrimonio y la diversidad cultural de la región.