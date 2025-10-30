El Gobierno de La Rioja abona 11,6 millones de euros en anticipos de las ayudas de la PAC a más de 3.600 agricultores

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, ha iniciado hoy, 30 de octubre, el abono del anticipo del 70 por ciento de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) 2025, que supone un importe total de 11.629.433,47 euros y beneficiará a 3.689 agricultores y ganaderos riojanos que presentaron la Solicitud Única.

Este anticipo incluye las líneas principales de ayuda a la renta, junto con los anticipos de las ayudas asociadas a determinados sectores agrícolas y ganaderos.

Con esta actuación, el Ejecutivo regional refuerza su compromiso con el sector primario riojano, garantizando liquidez en un momento clave para la actividad agraria y manteniendo el cumplimiento de los plazos fijados por el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

El pago principal, correspondiente a la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), la ayuda redistributiva (PCR) y el complemento a jóvenes (PCJ), asciende a 11.098.619,64 euros, que llegarán a 3.689 titulares de explotaciones agrarias de la comunidad.

Además, se han abonado anticipos del 70 por ciento de las ayudas asociadas a la producción, que suman 530.813,83 euros, de los cuales 157.003,6 euros se dirigen a la remolacha azucarera, 153.139,4 euros a la producción sostenible de leche de vaca, 93.206,7 euros a la producción sostenible de proteínas vegetales, 79.961,9 euros a productores de ovino y caprino, 47.465,1 euros a los frutos secos, y 36,9 euros al olivar.

Asimismo, durante la primera quincena de noviembre se procederá al abono del 70 por ciento de las ayudas correspondientes a los ecorregímenes, una de las principales novedades del nuevo periodo de la PAC, centrada en incentivar prácticas agrarias sostenibles y de conservación ambiental.

El 30 por ciento restante de las ayudas, así como los pagos a los expedientes y líneas sin anticipo, se abonará entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, conforme al calendario comunitario establecido.