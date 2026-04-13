El Gobierno de La Rioja acompaña a 16 empresas agroalimentarias de la región que comercializan productos de alta calidad en el 39 Salón Gourmets - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma de La Rioja estará presente un año más en el Salón Gourmets, que celebra su 39 edición desde hoy y hasta el próximo 16 de abril en IFEMA Madrid, a través de la participación agrupada en un estand organizado por el Gobierno de La Rioja de 16 empresas agroalimentarias que buscan posicionar productos excelentes y de alta calidad en mercados nacionales e internacionales.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos ha asistido esta mañana, junto al director general de Desarrollo Rural, David Martín, a la inauguración de esta feria que se ha consolidado como punto de encuentro para profesionales nacionales e internacionales del sector gastronómico: restauración, hostelería, distribución, catering y comercio especializado.

"Creemos que es fundamental impulsar la promoción de productos gourmet como un eje estratégico dentro del desarrollo del sector agroalimentario riojano, ya que refuerza la imagen de la calidad diferenciada, el origen y la excelencia de nuestras producciones", ha destacado Noemí Manzanos. La inversión destinada a esta acción promocional será de 192.945,67 euros.

El espacio expositivo reservado por el Ejecutivo riojano en el pabellón 3, de 277 metros cuadrados, acoge durante cuatro días a empresas de sectores clave como el conservero, cárnico, vitivinícola y de alimentación especializada. Esta participación se completa con la asistencia de otras firmas riojanas que acuden de forma independiente.

Las 16 empresas agroalimentarias riojanas que exponen sus productos en el 39 Salón Gourmets son las fabricantes de conservas Virto, Serrano, Juker, Marzo y Emperatriz; Embutidos Luis Gil y Antaño de Rioja; Finca Allende, Sociedad Cooperativa San Esteban y Mostea Refrescos; Nuchar-Foncasal, Petricor Alimentarias, Rioverde Group, Bacalaos Alejandra, Pafritas y Dulces El Avión.

La participación en el Salón Gourmets, después de las acciones promocionales celebradas este año en las ferias Barcelona Wine Week, Wine Paris, ProWein y Alimentaria, se enmarcan en la estrategia del Gobierno riojano para apoyar la internacionalización del sector agroalimentario, mejorar su competitividad y posicionar los productos riojanos en el segmento de la calidad y la excelencia.

IV MÁSTER NACIONAL DE PINCHOS CON #PRODUCTORIOJANO

Por otro lado, el Gobierno de La Rioja, en colaboración con Grupo Gourmets y a través de La Rioja Turismo, organiza por cuarto año consecutivo el Máster Nacional de Pinchos Gourmets, que se celebrará el próximo 15 de abril en el Auditorio Gourmets (Pabellón 5 E50) y donde las marcas de calidad del #productoriojano serán las protagonistas.

Este evento reunirá a ocho cocineros de toda España que tendrán que elaborar en directo pinchos utilizando al menos uno de los ingredientes pertenecientes a las figuras de calidad agroalimentaria de La Rioja: DOP Peras de Rincón de Soto, DOP Queso Camerano, DOP Aceite de La Rioja, DOP Nuez de Pedroso, DOP Alubia de Anguiano, IGP Chorizo Riojano, IGP Pimiento Riojano e IGP Coliflor de Calahorra y la Producción Agraria Ecológica de La Rioja.

El jurado estará formado por el director de la Escuela de Hostelería y Turismo de La Rioja ubicada en Santo Domingo de la Calzada (CIPFP Camino de Santiago), Abencio Millán; el chef del Restaurante Retama, Miguel Ángel Expósito; el chef del Restaurante Bokado, Jesús Santa María; el chef del Grupo Larumbe, Pedro Larumbe y la colaboradora de la Revista Origen, Patricia Magaña.

Además, está prevista una breve presentación de productos y una degustación de 'rulo de patata a la riojana', 'tartaleta de Pera de Rincón de Soto con mouse de Queso Camerano, Nuez de Pedroso y zurracapote', Pimiento Riojano, Chorizo Riojano, 'torrija caramelizada de pimiento rojo asado' y un pincho homenaje a la Alubia de Anguiano, todo ello a cargo de los alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo de Santo Domingo de la Calzada.

El IV Máster Nacional de Pinchos repartirá 3.200 euros en premios y todos ellos irán acompañados por un lote de #productoriojano. El primer clasificado recibirá 1.500 euros; el segundo, 700 euros, y el tercero, 500 euros. Además, se entregará un premio especial de 500 euros a la creación mejor maridado con vinos de La Rioja.

Los participantes son:

Ana Belén Fernández, de Castilseco (La Rioja), con 'De Bocao'.

Dina Garrido, de Madrid, con 'Brandada'.

Esteban Alegría Royo, de Calahorra (La Rioja), con 'La Comedia Calahorra'.

Kevin Díaz, de Muriedas (Cantabria), con 'Pasiega'.

Marta Martínez, de Robledo (Albacete), con 'Fantasía manchega'.

Millán Avellaneda, de Logroño (La Rioja), con 'Capricho'.

Miguel Espinosa, de Calahorra (La Rioja), con 'El Agricultor'.

Mónica Navalón, de Madrid con 'Taco de Alubia de Anguiano'.

UN ESCAPARATE INTERNACIONAL PARA EL PRODUCTO RIOJANO

El Salón Gourmets es el mayor evento profesional de Europa dedicado a los productos delicatessen y reúne a miles de compradores nacionales e internacionales, lo que lo convierte en una plataforma estratégica para la apertura de nuevos mercados y el establecimiento de relaciones comerciales.

Esta edición se celebra, además, en un año especialmente significativo para el Grupo Gourmets, que conmemora el 50º aniversario de su fundación. La feria prevé la asistencia de más de 110.000 profesionales, con la presencia de más de 15.000 compradores internacionales, así como la exposición de más de 55.000 productos, lo que refuerza su papel como punto de encuentro clave para el sector agroalimentario.