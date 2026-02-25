El Gobierno de La Rioja adjudica el proyecto de ejecución para la construcción del nuevo centro educativo en Nalda

Pueblo de Nalda (La Rioja) - LA RIOJA TURISMO

LOGROÑO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha adjudicado la elaboración del proyecto de ejecución para la construcción de un nuevo centro educativo de Infantil y Primaria en Nalda, integrado en el Centro Rural Agrupado (CRA) Moncalvillo, con un plazo de cuatro meses y por un importe total de 79.073,50 euros, financiados por fondos europeos FEDER 2021-2027.

La construcción de este colegio, cuyas obras comenzarán a lo largo del próximo año 2027, permitirá disponer de un nuevo edificio moderno y funcional, acorde a todas las necesidades de la comunidad educativa de la localidad. El colegio, que se construirá en el mismo emplazamiento que el actual, se define, según el proyecto básico redactado por la Subdirección General de Infraestructuras Educativas, como un nuevo edificio de planta baja (usos comunes), planta semisótano (Educación Infantil) y dos plantas superiores (Educación Primaria).

El acceso principal se ubicará en la plaza de la Tela y contará con un segundo acceso secundario, abierto hacia la calle Piscinas. La presencia del polideportivo municipal a escasos metros permitirá su utilización por parte del alumnado para las actividades de Educación Física.

En la planta baja se localizarán los espacios destinados a despachos y administración, además de una sala polivalente y comedor, ambos separados por un tabique móvil que permitirá unificarlos en situaciones especiales. La planta primera y segunda presentarán una distribución muy similar, con aulas de Educación Primaria, sala de profesores, sala de reuniones y un aula destinada a apoyos en la primera planta. En la segunda se ubicarán otras dos aulas de Primaria, un gran espacio destinado a biblioteca/sala de informática y una sala de desdobles. En la planta semisótano, con vistas y salida directa al patio de Infantil, se dispondrán dos aulas de Infantil, divididas con un tabique móvil que permita su agrupación y cada una de ellas con baño propio. El patio de juegos tendrá dos niveles: en la zona superior, a cota de la planta semisótano, se ubicará el porche cubierto de los alumnos de Educación Infantil, mientras que, en la zona inferior, de mayor superficie y a cota de calle, se localizarán la pista deportiva y el porche abierto del alumnado de Primaria.

Entre los dos niveles se proyectarán un graderío y una conexión peatonal adaptada y, sobre la cubierta del porche de Primaria, el equipamiento de los juegos de Infantil.

CLIMATIZACIÓN E ILUMINACIÓN EFICIENTE

Además, el edificio dispondrá de un sistema de climatización mediante suelo radiante-refrescante alimentado por aerotermia. La iluminación será eficaz energéticamente con un sistema de control que permitirá ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, y un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de luz natural. Se estima que coste de construcción del nuevo colegio alcanzará los 4,6 millones de euros.

El CRA Moncalvillo, al que pertenecen los colegios de Entrena, Medrano, Nalda y Viguera, acoge este curso a un total de 202 escolares y 40 docentes, de los que 47 alumnos y 11 maestros se encuentran en Nalda.