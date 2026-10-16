Gobierno de La Rioja y Comité Europeo de las Regiones reúnen a 250 jóvenes para debatir sobre el futuro de la UE

Gobierno de La Rioja y el Comité Europeo de las Regiones reúnen a 250 jóvenes para debatir sobre el futuro de la UE - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha participado este viernes en la inauguración del encuentro 'Los jóvenes ante el futuro de la Unión Europea', una jornada que reúne a alrededor de 250 jóvenes riojanos en el Palacio de Congresos y Auditorio Riojaforum para profundizar en el conocimiento de la UE, conocer las oportunidades que ofrece la Unión y debatir sobre los retos y las prioridades de Europa.

En la inauguración también han participado la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández; los consejeros de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, y de Educación y Empleo, Alberto Galiana, así como la directora de la Oficina de La Rioja en Bruselas, Marta Romo.

La jornada se enmarca en el programa 'Diálogos locales de la UE', impulsado por el Comité Europeo de las Regiones (CdR), organizado este viernes desde la Dirección General de Fondos y Relaciones con la UE del Gobierno de La Rioja junto al Punto Europe Direct La Rioja con la ayuda del CdR.

El acto reúne a docentes y alumnos de los seis centros educativos riojanos participantes desde 2023 en el programa 'Escuelas embajadoras' del Parlamento Europeo: el IES Comercio, el IES Escultor Daniel y el Colegio Alcaste-Las Fuentes, de Logroño; el IES La Laboral, de Lardero; el IES Virgen de Vico, de Arnedo y el IES Rey Don García, de Nájera.

Alfonso Domínguez ha animado a los jóvenes riojanos a "contribuir como ciudadanos europeos a la vida democrática de la UE, una comunidad de valores y principios, y a compartir su visión sobre el futuro y los retos que afronta Europa".

En este sentido, ha destacado que "encuentros como el del Diálogo local que hoy celebramos son una excelente oportunidad para que podáis debatir cuestiones europeas vinculadas a las preocupaciones que tenéis como riojanos, y también recibir información muy interesante por parte de expertos en asuntos europeos sobre el impacto que las políticas de la UE tienen en vuestras vidas cotidianas y en las de vuestras familias, así como en la sociedad riojana en general y en el tejido productivo tanto de la región como del conjunto del país".

El consejero ha valorado muy positivamente el programa 'Escuelas embajadoras' del Parlamento Europeo, una iniciativa educativa que permite a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional conocer mejor la Unión Europea, el funcionamiento del Parlamento Europeo y la democracia parlamentaria.

Desde el curso académico 2023-2024, seis centros educativos de Logroño, Nájera, Arnedo y Lardero han participado como escuelas embajadoras; y cuatro, que en su momento fueron escuelas embajadoras, lo han hecho como mentoras, acompañándoles y apoyándoles gracias a su experiencia.

Junto a este programa, y por segundo curso académico consecutivo, en La Rioja se imparte la asignatura optativa 'Constitución Española y Unión Europea' en 3.º de ESO, cuya finalidad es que el alumnado comprenda mejor el sistema democrático, sus derechos y las instituciones que influyen en su día a día y en la sociedad en la que han nacido y crecen.

DOS MESAS REDONDAS PARA CONOCER Y REFLEXIONAR

A lo largo de la jornada, los estudiantes tienen la oportunidad de dialogar con representantes institucionales y del ámbito europeo, conocer el funcionamiento y las políticas de la UE, y reflexionar sobre las iniciativas dirigidas a la juventud.

El objetivo es acercar Europa a los jóvenes y favorecer que descubran las posibilidades de participación, formación y desarrollo que ofrece la pertenencia a la Unión Europea.

El programa incluye dos mesas redondas. La primera, titulada '¿Cómo podemos acercar Europa a los más jóvenes?', aborda las iniciativas que contribuyen a fomentar la ciudadanía europea y el conocimiento de la UE en el ámbito educativo.

En ella participan los directores generales de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, y de Fondos y Relaciones con la UE, y miembro del Comité Europeo de las Regiones, Jesús Ángel Garrido, así como la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, y representantes de los centros educativos participantes en el programa 'Escuelas Embajadoras'.

La segunda mesa pone el foco en las oportunidades que Europa ofrece a las nuevas generaciones. Jóvenes participantes en Erasmus+ y otras iniciativas europeas, y asociaciones como 'Equipo Europa', compartirán sus experiencias y explicarán cómo aprovechar los programas y las políticas comunitarias dirigidos a la juventud.

Este Diálogo local es el tercero organizado por el Gobierno de La Rioja. El primero tuvo lugar en noviembre de 2024 con motivo del 30.º aniversario del Comité Europeo de las Regiones, y el segundo se celebró en noviembre del año pasado y estuvo centrado en el futuro Marco Financiero Plurianual y la política de cohesión para las regiones y municipios.