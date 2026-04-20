El Gobierno de La Rioja concluye las obras de mejora de la seguridad vial de la carretera LR-482 entre Calahorra y la aldea de Murillo de Calahorra - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Infraestructuras, ha finalizado las obras de refuerzo del firme de la carretera autonómica LR-482, que conecta la localidad de Calahorra con la aldea de Murillo de Calahorra, tras una inversión de 474.680,12 euros que ha servido para mejorar la seguridad vial y la comodidad en la conducción. Esta actuación ha afectado a un tramo de 3,05 kilómetros de vía situado entre la aldea y el enlace con la carretera LR-134.

En primer lugar, la intervención ha comprendido la reparación de los baches, la regularización de la calzada, la limpieza y desbroce de los arcenes y el fresado de las juntas en los pasos sobre el ferrocarril y el canal de Lodosa. Posteriormente, se ha ejecutado el refuerzo del firme mediante una capa de mezcla bituminosa de 10 de centímetros de espesor.

Por último, y entre otras actuaciones, se ha renovado la señalización horizontal y vertical, así como los elementos de balizamiento y las barreras de seguridad. Con anterioridad, el firme se encontraba muy deteriorado, presentando diferentes zonas de baches y repelados, algunas de ellas con pérdida total del árido. Además, los bordes de la carretera habían cedido en diferentes puntos. Estas deficiencias habían requerido la ejecución de numerosas actuaciones de bacheo. Esta mejora reafirma el compromiso del Gobierno de La Rioja con la conectividad de los calagurritanos, así como con la modernización de toda la red viaria de nuestra región.