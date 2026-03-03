El Gobierno La Rioja conmemora el 8M reconociendo el legado de las mujeres que abrieron camino

La directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, en comparecencia de prensa - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja conmemorará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una amplia programación de actividades orientadas a visibilizar el talento femenino, reconocer el legado de las mujeres pioneras y reforzar el compromiso institucional con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

La directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, ha presentado este martes, día 3, los actos organizados con motivo de esta fecha, así como la campaña institucional de este año, que se articula bajo el lema 'La igualdad no es un regalo, es un legado', acompañada del mensaje "Continuemos lo que ellas empezaron".

Tal y como recoge la imagen oficial de la campaña, la iniciativa pone el foco en el legado de mujeres riojanas que abrieron camino en distintos ámbitos profesionales y sociales, como María de la O Lejárraga García, escritora; María Dolores Malumbres Carranza, compositora y pianista; y Adoración Benita Sáenz López, médica, unas referentes que simbolizan el esfuerzo, el talento y la valentía que hicieron posibles muchos de los derechos y oportunidades de los que hoy disfruta la sociedad. Durante la presentación, Gómez ha destacado que "la igualdad no es fruto de la casualidad, sino del trabajo y la determinación de mujeres que, en contextos de desigualdad, decidieron transformar su realidad".

En este sentido, ha subrayado que "el Gobierno de La Rioja tiene la responsabilidad de reconocer ese legado, hacerlo visible y garantizar que las nuevas generaciones puedan seguir avanzando en derechos y oportunidades".

Una campaña que conecta pasado y presente La campaña institucional tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía riojana sobre la contribución decisiva de las mujeres al desarrollo social, económico, cultural y científico de la comunidad. A través de una composición visual clara y emocional, cada pieza sitúa en el centro a una mujer pionera, mostrando su fotografía original junto a su nombre, profesión y año de nacimiento, evidenciando que muchos logros que hoy consideramos habituales fueron, en su momento, actos de valentía y ruptura de barreras. El mensaje final "Gracias por abrir camino" refuerza el reconocimiento público a estas mujeres y simboliza su papel como motor de cambio en La Rioja.

Además, la campaña invita a la reflexión sobre barreras que todavía persisten, como el efecto Matilda -la atribución sistemática de logros femeninos a figuras masculinas- o el síndrome del impostor, y lanza una llamada a la acción colectiva para seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria.

TALENTO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN EN IGUALDAD

La programación del 8M, según ha destacado Gómez, incluye exposiciones como 'MI2 Mujeres Inventoras e Investigadoras' y 'Mujeres Referentes Riojanas', jornadas como 'Mujeres, Lenguaje e Innovación en La Rioja', talleres en centros educativos sobre corresponsabilidad e igualdad, iniciativas culturales como 'Cortos en Femenino' y encuentros de reflexión en distintos espacios de la comunidad.

Uno de los actos centrales tendrá lugar este miércoles, día 4 de marzo, a las 9,30 horas, en la Bodega Institucional de La Grajera, bajo el título 'Mujeres, Lenguaje e Innovación en La Rioja. El español como herramienta de liderazgo femenino en la era digital'. La jornada reunirá a investigadoras del CSIC, especialistas en inteligencia artificial, expertas en ciencia del dato y emprendedoras que ya están desarrollando proyectos reales vinculados a la innovación y el español como lengua de conocimiento y tecnología.

Durante el encuentro se abordará, en una primera mesa, el papel de La Rioja como punto de encuentro entre innovación y español, y posteriormente se presentarán tres casos prácticos de emprendimiento femenino.

"La Rioja tiene una oportunidad histórica como territorio vinculado al español y a la innovación. Queremos que las mujeres formen parte protagonista de ese futuro", ha señalado Gómez.

Otras de las actividades programadas son las exposiciones abiertas al público desde el 3 de marzo hasta el 12 de abril en la Sala de Exposiciones del IRJ: 'MI2 Mujeres Inventoras e Investigadoras', muestra didáctica itinerante que visibiliza a mujeres pioneras en la ciencia y la investigación; así como, 'Mujeres Referentes Riojanas', propuesta que reúne perfiles de mujeres de nuestra comunidad que han destacado en distintas áreas como las artes, la ciencia, la música, el cine o el emprendimiento.

Además, durante el mes de marzo recorrerán distintos municipios riojanos exposiciones itinerantes dedicadas a mujeres emprendedoras, mujeres en las artes plásticas, en la ciencia, en la música y a las ganadoras de los concursos de dibujo y fotografía por la igualdad.

Asimismo, el Centro de Documentación de la Mujer pone a disposición de la ciudadanía los boletines especializados 'Miradas', en formato electrónico, una herramienta de divulgación y análisis que recopila contenidos de actualidad, estudios y recursos sobre igualdad, reforzando el compromiso del Gobierno de La Rioja con la generación y difusión de conocimiento en materia de igualdad de oportunidades.

EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y CORRESPONSABILIDAD

La programación incluye una importante línea de sensibilización en centros educativos riojanos. Un total de diez talleres bajo el título 'Capacitación en igualdad, cuidados y corresponsabilidad' se desarrollarán en ocho centros de ESO de Logroño y La Rioja, trabajando con el alumnado conceptos como roles de género, sesgos, corresponsabilidad y prevención de la violencia desde un enfoque positivo y participativo.

Para los cursos de Infantil y Primaria se han distribuido más de 6.000 pegatinas en forma de globo para que los más pequeños expresen su reconocimiento a mujeres que han contribuido a construir una sociedad más justa e igualitaria, fomentando desde edades tempranas la igualdad de oportunidades y el respeto. Asimismo, se han repartido cuadernos pedagógicos vinculados a la exposición 'MI2' para fomentar el talento y los estudios STEM entre el alumnado, con especial atención a las aportaciones históricas de mujeres científicas.

La programación se completa con la iniciativa 'Cortos en Femenino', que se celebrará el 5 de marzo en Logroño y también en Haro y Santo Domingo, con la proyección de trabajos audiovisuales realizados por mujeres, y con una charla-debate en el Centro Penitenciario de Logroño bajo el título 'Igualdad de género, corresponsabilidad, cuidado y convivencia', que abordará la igualdad como herramienta de prevención de la violencia y mejora de la convivencia.

También se celebrará el encuentro 'Mujeres entre lecturas' en el Centro de Documentación de la Mujer, como espacio de reflexión colectiva en torno a la lectura como herramienta de transformación social.

Por otra parte, el Gobierno de La Rioja ha recibido más de 200 dibujos en el concurso escolar 'Por la Igualdad', dedicado este año a 'Mujeres transformando el mundo', con una participación destacada de alumnado de todas las categorías y una calidad excepcional. Próximamente se celebrará el acto de entrega de premios.

Gómez ha destacado que "cada exposición, cada taller y cada jornada forman parte de una estrategia sostenida del Gobierno de La Rioja para impulsar la igualdad como política pública transversal, que atraviesa la educación, la cultura, la innovación y el desarrollo económico". "Continuar lo que ellas empezaron significa consolidar avances, eliminar desigualdades persistentes y ofrecer a nuestras niñas y jóvenes referentes reales que demuestren que el talento no entiende de género", ha concluido.