El Gobierno de La Rioja consolida la red ciudadana 'Descarboniza La Rioja' centrado en la acción climática comunitaria

El Jardín Botánico de La Rioja ha acogido hoy, 30 de mayo, el IV Encuentro de la red ciudadana de adultos ante la crisis climática del proyecto 'Descarboniza La Rioja... Que no es poco' - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Jardín Botánico de La Rioja ha acogido hoy, 30 de mayo, el IV Encuentro de la red ciudadana de adultos ante la crisis climática del proyecto 'Descarboniza La Rioja... que no es poco', una iniciativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo y Rural y Medio Ambiente, con la colaboración de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, para organizar y acompañar a grupos de personas que estén dispuestas a 'descarbonizar' sus estilos de vida y entornos cotidianos.

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha abierto el encuentro que ha reunido a 66 personas en representación de los 12 grupos que actualmente desarrollan el proyecto en diferentes municipios riojanos, integrando a más de 130 participantes.

El programa 'Descarboniza La Rioja', puesto en marcha en otoño de 2022, tiene como objetivo sensibilizar sobre la emergencia climática y promover el papel activo de la población adulta como agente de cambio. Esta iniciativa forma parte de las acciones vinculadas al cambio climático contempladas en el Plan de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja).

Como novedad, esta cuarta edición contará también con la participación de seis representantes del programa juvenil 'Arnedo EnReda', fruto del trabajo desarrollado este año en el taller 'Descarboniza Intergeneracional', reforzando así el diálogo y el aprendizaje compartido entre generaciones en torno al reto climático. Bajo el lema 'Claves para acciones comunitarias transformadoras', la jornada ha puesto el foco en el crecimiento territorial del proyecto y en el impulso de iniciativas desarrolladas por los propios grupos participantes.

Durante este curso, buena parte de ellos han trabajado en los talleres 'Descarboniza Avanzado' y 'Acción', consolidando procesos participativos con un impacto creciente en sus localidades. A lo largo de la jornada, las personas participantes han compartido experiencias, aprendizajes y activos frente al cambio climático detectados en sus entornos, fomentando la reflexión colectiva y la generación de nuevas propuestas de mejora comunitaria.

Asimismo, el encuentro ha servido para fortalecer la red ciudadana comprometida con la transición ecológica y favorecer el intercambio entre las entidades colaboradoras que acogen los talleres del programa.

Los grupos participantes en esta edición pertenecen a la Asociación Vecinal Madre de Dios y San José; Asociación 3ª Edad de Villaverde; Asociación de Mujeres de Ausejo; Asociación de Jubilados de Pradejón; Chavicar Haro; los Centros de Participación Activa para Personas Mayores (CPAPM) de Arnedo, Lobete Logroño, Oeste Logroño, Santo Domingo de la Calzada y Zona Sur Logroño; Enreda- Pioneros Arnedo; y el Grupo de Anguiano. Un proyecto consolidado de participación climática 'Descarboniza La Rioja' plantea talleres secuenciados e independientes en los que el cambio climático se traslada al ámbito cotidiano, favoreciendo tanto la reflexión individual como la acción colectiva.

A través de distintas dinámicas, los grupos trabajan sobre cómo reducir emisiones de CO2 y cómo adaptarse a los riesgos derivados de la emergencia climática. El proyecto contempla diferentes modalidades de participación como: 'Descarboniza Inicial', 'Descarboniza Avanzado', 'Acción Descarboniza', 'Descarboniza Intergeneracional' y 'Descarboniza Autónomo', adaptadas al grado de experiencia y madurez de los grupos.

La buena acogida del programa y la implicación de las entidades colaboradoras han permitido consolidar progresivamente una red ciudadana de personas adultas comprometidas con la transición ecológica y la acción climática local en La Rioja.