El Gobierno de La Rioja convoca oposiciones para cubrir 120 plazas del cuerpo de Maestros de distintas especialidades

Archivo - Edificio de la Bene de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este viernes la convocatoria del procedimiento selectivos de ingreso y acceso, por concurso-oposición, para cubrir 120 plazas del cuerpo de Maestro, de distintas especialidades.

El plazo de presentación de solicitudes y de alegación de los méritos por parte de los aspirantes será de 15 días hábiles, comprendidos desde el próximo lunes, 9 de febrero.

El número de plazas convocadas para el cuerpo de Maestros asciende a 120. De este total, se reservan 9 plazas (7%) para el turno de personas con discapacidad. En concreto, se ofertan las siguientes especialidades:

Pedagogía Terapéutica: 35 plazas (3 turno de discapacidad)

Primaria: 25 plazas (1 turno de discapacidad)

Audición y lenguaje: 22 plazas (1 turno de discapacidad)

Educación Infantil: 20 plazas (1 turno de discapacidad)

Inglés: 10 plazas (1 turno de discapacidad)

Educación Física: 5 plazas (1 turno de discapacidad)

Música: 3 plazas (1 turno de discapacidad)

A través de esta convocatoria la Consejería de Educación y Empleo continúa avanzando en la estabilización de la plantilla de docentes en la Comunidad y en la reducción de la interinidad.

EL PROCESO.

El proceso selectivo para estas plazas, que no se celebrará antes del 15 de junio, constará de tres fases: concurso, oposición y prácticas.

En la fase de concurso, se valorarán los méritos alegados y la calificación obtenida se aplicará únicamente a los aspirantes que superen la fase de oposición.

La fase de oposición constará de dos pruebas, las cuales tendrán carácter eliminatorio y se valorará la posesión de conocimientos específicos de la especialidad a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente.

La primera prueba de la fase de oposición consta a su vez de dos partes que serán valoradas conjuntamente.

La parte A o ejercicio práctico supone la realización de una serie de ejercicios que permitirá comprobar que los aspirantes poseen una formación científica y un dominio de las habilidades instrumentales y técnicas precisas para impartir las áreas propias de la especialidad a la que opten.

Y la parte B, o desarrollo por escrito de un tema, consiste en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre dos temas extraídos al azar por el tribunal.

La segunda prueba consiste en la presentación de una programación didáctica, referida al currículo vigente, y en la preparación y exposición oral ante el tribunal de una unidad didáctica, que podrá estar relacionada con la programación presentada o elaborada a partir del temario oficial de la especialidad.

El objetivo de esta prueba es comprobar la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente.

Aquellos aspirantes que superen las fases de concurso-oposición, serán nombrados funcionarios en prácticas y realizarán una fase de prácticas, con la finalidad de comprobar la aptitud para la docencia de las personas seleccionadas e incluirán actividades de inserción en el puesto de trabajo y de formación.