El Gobierno de La Rioja convoca la XLII Muestra de Arte Joven con 20.000 euros en galardones

LOGROÑO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha convocado la XLII Muestra de Arte Joven en La Rioja 2026, dotada con un total de 20.000 euros en galardones. La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja y promovida por el Instituto Riojano de la Juventud, tiene como objetivo fomentar y apoyar la profesionalización de jóvenes creadores, promoviendo la innovación y la excelencia en las prácticas artísticas contemporáneas y de diseño.

En esta edición la convocatoria establece, en la modalidad de presentación de obra se tres galardones: un primer premio de 4.000 euros, un segundo de 2.500 euros y un tercero de 1.500 euros, todos ellos acompañados de diploma. En la modalidad de proyectos de desarrollo artístico se otorgarán tres galardones de 4.000 euros cada uno. Impulso al talento joven y a los proyectos de desarrollo artístico Podrán concurrir artistas de nacionalidad española y personas extranjeras domiciliadas en España nacidas entre 1991 y 2009, ambos inclusive.

En el caso de la modalidad de proyectos de desarrollo artístico, podrán participar jóvenes nacidos o residentes en La Rioja dentro del mismo tramo de edad. Cada autor o autora podrá presentar un máximo de tres obras originales, no premiadas en otros certámenes, con temática y técnica libres.

Las obras deberán cumplir los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria en cuanto a dimensiones, peso y formato, incluidos los límites específicos para piezas audiovisuales. La presentación de solicitudes para ambas modalidades podrá realizarse hasta el 30 de septiembre. En el caso de las obras, la documentación deberá remitirse por correo electrónico a muestraartejovenrioja@larioja.org conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la resolución. Los proyectos podrán presentarse preferentemente en formato digital, así como de forma presencial o a través de los registros habilitados por la Administración autonómica.

EXPOSICIÓN Y PROYECCIÓN PÚBLICA DE LAS OBRAS SELECCIONADAS

Tras el proceso de valoración por parte del jurado, los títulos de las obras seleccionadas se harán públicos a partir del 16 de octubre en la página web www.irj.es. Las piezas seleccionadas integrarán la exposición de la XLII Muestra de Arte Joven en La Rioja 2026, que se celebrará durante el último trimestre del año en la Sala de Exposiciones de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja.

La organización de la Muestra se lleva a cabo por la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud con la colaboración de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, el Museo Würth La Rioja, la Casa de la Imagen de Logroño, el IES Batalla de Clavijo, el Museo de La Rioja y diversas corporaciones locales, con el objetivo de reforzar la visibilidad del talento joven y favorecer su proyección profesional. Asimismo, la Consejería fomentará la itinerancia de la Muestra en distintos municipios riojanos para ampliar su alcance territorial.