El Gobierno de La Rioja declara Fiesta de Interés Turístico el Mercado del Trato de Ventosa - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el alcalde de Ventosa, Ricardo Velasco, han anunciado este miércoles, 19 de agosto, en el nuevo Centro de Arte de la localidad, la declaración del Mercado del Trato de Ventosa como Fiesta de Interés Turístico de La Rioja, una distinción que reconoce el valor de esta celebración de carácter etnográfico y su capacidad para preservar y difundir una parte singular de la historia y las tradiciones de la localidad. La declaración, recogida en la Resolución 551/2026, se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de La Rioja.

"El Mercado del Trato es una de esas celebraciones que demuestran cómo la cultura y las tradiciones de nuestros municipios pueden convertirse también en un atractivo turístico de primer orden. La declaración como Fiesta de Interés Turístico reconoce precisamente ese valor: la singularidad de una cita que mantiene viva la memoria de los tratantes y trajineros de Ventosa y que, además, lo hace desde la participación de todo un pueblo", ha señalado Pérez Pastor.

"En La Rioja entendemos el patrimonio también como aquello que las propias comunidades mantienen, transmiten y reinterpretan generación tras generación. Ventosa ha sabido hacer precisamente eso con su pasado comercial, convirtiendo la figura de los tratantes en el eje de una jornada que une memoria, gastronomía, artesanía, música, teatro y participación vecinal. Es una manera especialmente atractiva de acercar nuestra identidad a quienes nos visitan y, al mismo tiempo, de que los más jóvenes conozcan la historia de su propio pueblo", ha añadido el consejero.

Por su parte, el alcalde de Ventosa, Ricardo Velasco, ha destacado la participación y colaboración de los vecinos y vecinas de Ventosa en esta cita. "Durante estos 23 años, han sido cientos los ventosinos y ventosinas que han trabajado y colaborado para hacer posible que, año tras año, se celebre el Mercado del Trato. Por eso, el día de hoy es especialmente importante. La declaración del Mercado del Trato como Fiesta de Interés Turístico Regional supone un reconocimiento al trabajo colectivo y al compromiso de todo un pueblo", ha expresado.

"La celebración anual de este evento nos ha permitido investigar, conservar y plasmar, a través de publicaciones, audiovisuales y exposiciones, la historia y el papel desempeñado por hombres y mujeres que, durante siglos, hicieron del comercio una forma de vida, intercambiando y comerciando con productos como el vino, la miel, los cerdos, las bacaladas, los frutos secos y muchos otros productos. Por eso, este año, si cabe con mayor énfasis, queremos invitar a riojanos, turistas y visitantes a acercarse a Ventosa y a vivir con nosotros el Mercado del Trato. Porque, en Ventosa, seguimos creyendo que no hay mejor manera de celebrar nuestra historia que haciendo un buen trato con todos aquellos que nos visitan", ha subrayado.

Esta declaración responde a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Ventosa y al informe favorable emitido por el Servicio de Turismo, que determinó que la celebración reúne los requisitos establecidos en la normativa riojana para obtener esta declaración. En este sentido, la legislación turística contempla la antigüedad, la singularidad y el arraigo, entre otros aspectos, como elementos claves para reconocer aquellas manifestaciones que comporten una especial importancia como atractivo turístico.

UN NUEVO VIAJE AL PASADO DE VENTOSA

La XXIII edición del Mercado del Trato se celebrará el domingo, 23 de agosto, con actividades durante toda la jornada y volverá a tener como eje la recreación del pasado comercial de los habitantes de Ventosa, trajineros y tratantes. El entorno de la iglesia de San Saturnino acogerá un mercado de productos artesanales, degustaciones, exposiciones, talleres y diferentes propuestas de animación y participación.

Entre las degustaciones previstas figuran migas, morcilla, bollo preñado, cerdo asado y postres, mientras que los visitantes podrán acercarse también a distintos oficios tradicionales a través de talleres participativos de alfarería, escultura en piedra, pintura, malabares y cerámica, entre otros. La programación tendrá asimismo un marcado carácter familiar, con propuestas como la granja escuela, las exhibiciones de aves rapaces y mamíferos y los juegos tradicionales, además del pasacalles infantil protagonizado por las niñas y niños de Ventosa. A lo largo de la jornada se sucederán también actuaciones musicales y representaciones teatrales, junto a las actividades de 1Km. de Arte, que completarán una propuesta pensada para disfrutar en familia mientras se conoce la historia y las tradiciones de la localidad.

Uno de los momentos centrales de la celebración volverá a ser la emblemática representación del Trato, interpretada por vecinos y vecinas de Ventosa, que permitirá al público realizar un viaje al pasado y acercarse a la actividad comercial que durante generaciones desarrollaron los habitantes de la localidad.

La jornada se completará con diferentes exposiciones y audiovisuales. En el Centro Social podrá visitarse Tratantes, mientras que la iglesia acogerá Ventosa de la danza al trato y 1 kilómetro de Arte. Los talleres infantiles y participativos se desarrollarán de 11,30 a 13,30 horas y de 18,00 a 20,00 horas, mientras que las exposiciones podrán visitarse de 10,30 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas.

De este modo, el Mercado del Trato mantiene su carácter de celebración abierta a todos los públicos y convierte las calles y espacios de Ventosa en un escenario en el que tradición, cultura, gastronomía y ocio se unen para recuperar y compartir una parte de la identidad histórica del municipio.