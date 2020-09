El Gobierno de La Rioja dedica 388.196,90 euros a la publicidad para frenar la pandemia

La acusación de "falta de transparencia" une al PP, IU y Ciudadanos

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Celso González, ha informado hoy de que el Gobierno de La Rioja ha dedicado 388.196,90 euros a la publicidad para frenar el avance de la pandemia por Coronavirus COVID-19.

González ha comparecido en el Parlamento de La Rioja asegurando que el Gobierno riojano "actúa siempre con claridad y transparencia en el ámbito de la publicidad". Ha añadido: "La publicidad es una herramienta fundamental para avanzar en los grandes retos".

Ha considerado que el Gobierno de La Rioja "ha realizado, desde el primer momento, una intensa labor de comunicación sobre los riesgos y las cuestiones permitidas y restringidas" y se ha "enfocado cada mensaje publicitario a la necesidad epidemiológica".

Ha indicado que una "información transparente y rigurosa es fundamental para mejorar la salud pública" y, en este sentido, se han dedicado 388.196 euros del presupuesto para campañas publicitarias sin aumentar el gasto, porque "lo que se ha hecho es redirigir el dinero previsto para otras campañas".

Ha informado de que el Plan de Publicidad para este 2020 incluía campañas de diferente índole y contaba con un presupuesto de 1,7 millones de euros, pero "buena parte de esta planificación la hizo saltar por los aires la pandemia".

Por contratación menor se han hecho campañas en el Día de la Mujer, contra la trata de personas y la explotacion sexual, sobre la solicitud de la PAC, la formación profesional integrada, las agresiones sexuales y la violencia hacia la mujer en fiesta, el servicio de integracion ambiental, la bonificación del transporte público, y unas no fiestas resonsables.

Como extraordinarias contra la LGTBIfobia; y contra la explotacion laboral y trata en ambito rural.

Negociado sin publicidad en el Día de la Rioja, sobre La Rioja vaciada, sobre la vacunacion contra la gripe, sobre el coronavirus (como protegerse del contagio y cómo informar del mismo), nuevas medidas frente a la Covid-19, y en tramitación una última campaña para concienciar sobre la gravedad de la situacion cuyo primer público objetivo son los jóvenes y el segundo punto el resto de la población centrado en la vida cotidiana, trabajo y ocio.

La diputada popular Begoña Martínez ha creído que la publicidad, para el Gobierno riojano, es "un asunto muy menor". Ha reprochado que la campaña para frenar la pandemia se contrató a una sola central de medios, de fuera de La Rioja, lo que supone, ha creído, "un menosprecio" a las centrales riojanas.

"Escasa publicidad, nada de creatividad y nada de patrocinios", ha dicho añadiendo que "el sector del turismo no ha repuntado a pesar de la campaña de publicidad". Ha visto, además, un "pago" a Podemos que tenga once campañas de publicidad la Consejería de Raquel Romero y ha acusado al Ejecutivo de "opacidad".

La diputada de Izquierda Unida Henar Moreno se ha sumado a la diputada Arregui y ha puesto enfasis en la falta de transparencia en las campañas de publidad, tanto por los procedimientos de adjudicacion como por la asignación a las consejerías.

Se ha sumado a la la sorprensa 'popular' por el porcentaje consumido por la consejería de Raquel Romero, porque "no coincide" con la gestión. En concreto, se ha referido a una campaña sobre la explotación laboral en el campo contratada en agosto, antes de que existiera la actual Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030. "Resulta curioso que no se use el procedimiento habitual para la campaña del Día de La Rioja porque no puede pillar a nadie de nuevas", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, también ha visto una "falta de transparencia" y ha creído que "el turismo, la cultura, el deporte y el comercio están abandonados".

Ha creído "muy decepcionate" que La Rioja sea "la última en transparencia en datos de la COVID-19", haciendo referencia a un informe de Newtral.es. "Nos decepciona muchísimo", le ha dicho añadiendo que "lo solucionan dando las competencias en transparencia a Podemos; un partido que le importa tanto la transparencia que no ha hecho una sola declaración desde que está en el gobierno".

La socialista Sara Orradre, por contra, ha agradecido al Gobierno que se adapte de forma "ágil" a la pandemia en la publicidad institucional. Ha reprochado al PP que había una falta de transparencia que se ha corregido con el actual gobierno. Ha reconocido que la gestión es "mejorable" para un gobierno que lleva un año en el cargo y que ya se encontró "una situación sobrevenida".

Ha recordado que, en la pasada legislatura, se pidió una comisión de investigación para analizar el gasto en publicidad de la Consejería de Presidencia por "facturas que no aparecían" y una inversión que, "en ocasiones, salía de Cooperación". Ha visto, por tanto, que ha habido un "cambio de rumbo".

"Estoy en contra de que no hay transparencia, porque todas las campañas están colgadas", ha dicho el consejero tras las intervenciones de los diputados. Frente a las palabras de Arregui ha creído que "parece mentira" que vengan de un PP "que no ha cumplido nunca con la transparencia y traer al parlamento el Plan de publicidad".

Ha explicado que La Rioja Turismo abrió una campaña cuando pudo, a causa de la pandemia y las medidas vividas. Ha informado de que será Javier Torrontegui quien se encargue de la tramitación de todas las campañas. Y en el Día de La Rioja ha explicado que se contrató de esa manera porque "no se sabía si se iba a poder celebrar".

"A lo mejor le tengo que recordar que no está en el gobierno", le ha dicho a Baena. Ha insistido en que vino una pandemia que hizo destinar tiempo y dinero para cuestiones como que los funcionarios hagan el teletrabajo que se hurtó de otras tareas. "Comprendan cuál es la situación en la que se ha estado viviendo y en la que seguimos viviendo", ha pedido a los diputados.