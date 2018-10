El Gobierno de La Rioja dedicará 4 millones de euros a internacionalización

Actualizado 01/03/2018 11:05:48 CET

Ceniceros afea a Ciudadanos y PSOE que lo único que tengan para preguntarle sea una reunión entre cuatro presidentes

LOGROÑO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Jose Ignacio Ceniceros, ha anunciado hoy que el Ejecutivo dedicará cuatro millones de euros a la internacionalización de las empresas.

Las preguntas a Ceniceros han abierto hoy el Pleno del Parlamento de La Rioja, en el que, cuestionado por el portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, acerca de las exportaciones de las empresas riojanas ha señalado que "por sexto año las empresas han vuelto record".

Así, ha dicho, en el último año han exportado por 1.848 millones de euros, un 8,4 por ciento más que el anterior. Además, ha dicho, La Rioja vendió 487 millones más de los que compró.

Además, ha destacado que, por primera vez, en 2017 los productos industriales y la tecnología han supuesto más del cincuenta por ciento del total de exportaciones riojanas, "lo que habla a favor de la fortalece y diversificación de la economía".

Ceniceros también ha querido "felicitar" al portavoz del Grupo Parlamentario Popular por traer al pleno preguntas que interesan a los riojanos; "y no una reunión en León entre cuatro presidentes", ha recriminado a Ciudadanos y PSOE.

Y es que, desde Ciudadanos, se ha querido saber por qué La Rioja no fue invitada la Cumbre, celebrada en León, en la que se trató la despoblación. El PSOE también ha aludido a la misma tras interpelar sobre el "aislamiento" de La Rioja.

"La reunión a la que usted se refiere forma parte de la dinámica de la acción política, se celebran muchas a menudo, unas se conocen y otras no", ha explicado Ceniceros al tiempo que ha añadido: "Me parece bien que las comunidades reflexionen juntas".

No obstante, ha explicado que La Rioja no fue invitada y ha indicado que la reunión "fue motivada por la incertidumbre de las centrales térmicas y de minería"; después, ha dicho, se añadió al orden del día el reto demográfico.

Ubis ha creído que "frente al reto demográfico" La Rioja necesita "aliados". Además, ha acusado al Gobierno riojano de "seguir fomentando el sectarismo" en las inversiones a los municipios; incluso, ha calificado de "camorrista" al presidente de la Federación de Municipios, Roberto Varona.

Ceniceros le ha pedido que "no pierda los papeles" y ha visto "no de recibo" calificar de ese modo a Varona. "La Rioja no ha sido excluida en ningún foro" ha dicho al tiempo que ha apuntado que se han "mantenido reuniones" con comunidades.

Para Andreu, si embargo, "se trata de tejer alianzas en conjunto". "Usted tiene que presidir La Rioja estando por encima de lo local, y luchando en alianzas, como si fuera el jefe del Estado de La Rioja".

"Aquí no estamos hablando de aislamiento sino de una reunión de cuatro presidentes que arranca por un asusto de minería; ¿es lo más importante que tenían para preguntarme este mes?", ha recriminado Ceniceros.

Ha anunciado, además, que este año se van a dedicar 500.000 euros a propiciar el desarrollo de iniciativas para afrontar el reto demográfico, con un llamamamiento a los alcaldes.

Ha detallado que el importe de las ayudas a los municipios podrá alcanzar el treinta por ciento del total de cada proyecto, y ha estimado que la subvención media rondará los 30.000 euros. Los proyectos, ha dicho, deberán ser "sostenibles en el tiempo y autofinanciables a largo plazo".

Ceniceros también ha sido preguntado por Garrido por la igualdad de género; algo ante lo que ha indicado que "el Gobierno está firmemente comprometido".

Por esto, ha añadido, está " elaborando el Primer Plan de Igualdad" que incluye "sensibilización y educación en igualdad; medidas para evitar la pérdida de talento femenino, y de conciliación mediante la corrresponsabilidad de todos miembros familia".

Además, ha anunciado que se el Gobierno de La Rioja va a "proponer a la Mesa de Diálogo Social acciones que favorezcan la igualdad", incluyendo medidas en "conciliación y racionalización horarios".