El Gobierno de La Rioja defiende "al cien por cien" la Ley del Paisaje; "No colisiona ninguna competencia"

LOGROÑO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha vuelto a defender "la constitucionalidad completa" y el "cien por cien" de la Ley del Paisaje a pesar de que el Gobierno de España considere que algunas competencias colisionan y su intención de recurrirla.

A preguntas de los periodistas -tras la intención del Gobierno central de pedir un dictamen al Consejo Consultivo sobre dicha Ley-, el portavoz regional ha recordado que, en estos momentos, nos encontramos dentro de una Comisión Bilateral abierta entre el Gobierno central y riojano para disipar cualquier duda e intentar un acuerdo sobre el contenido de esa Ley que, de momento, "no ha fructificado".

En este sentido ha querido dejar claro que el Gobierno riojano "sigue defendiendo que no invade competencias del Gobierno de España, consideramos que no es así porque está perfectamente descrito en la ley el respeto por las competencias del Estado y, por tanto, no hay ninguna invasión de las competencias del Estado".

Aún así y ante la petición de un dictamen al Consejo Consultivo sobre esta circunstancia, "entiendo que el Gobierno de España tomará la decisión o no de recurrir al Tribunal Constitucional" y el Gobierno de La Rioja cuando conozca el resultado, "verá lo que tiene que hacer" pero sigue "defiendo la constitucionalidad completa y el cien por cien de esta norma".

"La defensa del paisaje en los términos en los que está establecido en esta nueva ley nos parece estratégica, nos parece importantísima para el futuro y para la sostenibilidad económica y social de nuestra comunidad autónoma", ha finalizado.