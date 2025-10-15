El Gobierno de La Rioja destaca en la feria StartUp Olé de Salamanca su compromiso con la promoción del talento emprendedor - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la ADER y el programa EmprendeRioja, participa estos días como partner en la feria StartUp Olé de Salamanca, uno de los encuentros de referencia del emprendimiento en España y que se celebra en la ciudad castellanoleonesa hasta este viernes, 17 de octubre.

"La razón de ser del Plan de Incentivo al Trabajo Autónomo y el Plan EmprendeRioja, entre otras medidas puestas en marcha desde la ADER para favorecer la generación de tejido industrial, es el apoyo al talento emprendedor de La Rioja", ha incidido hoy, día 15, el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, que ha participado en la mesa redonda 'Administración, Comunidades y Municipios apoyando al talento emprendedor', junto a representantes de distintas instituciones nacionales.

Al igual que en toda Europa, "el envejecimiento de la población y la pérdida de jóvenes por discrepancias entre sus expectativas y lo que ofrecemos es todo un reto para nosotros". En este contexto, el mercado riojano "presenta interesantes oportunidades laborales para profesionales formados y con experiencia en las áreas clave del desarrollo regional, tanto a nivel digital, cómo áreas de innovación e internacionalización".

Con el objetivo de convertir a La Rioja "en la mejor región para emprender", EmprendeRioja gestiona las ayudas a la promoción de emprendedores y a las empresas de base tecnológica, o las becas de internacionalización y de diseño de producto, así como el acceso a financiación en condiciones ventajosas, medidas clave puestas en marcha en esta región.

"La atracción de talento es un proceso estratégico crucial para el éxito de las empresas y la mejora de la competitividad", ha indicado Pérez Echeguren. Asimismo, el gerente de la ADER ha hecho hincapié en el Plan de Fomento del Emprendimiento de La Rioja 2024-2027, "un acuerdo de colaboración para desarrollar un ecosistema que consolide y favorezca el emprendimiento en toda la región, y al que se han adherido ya más de cincuenta organizaciones empresariales, centros tecnológicos, universidades y otras entidades públicas y privadas de la región".

Otra muestra del respaldo a las personas emprendedoras "es la adaptación de las políticas de apoyo a emprendedores y empresas ubicadas en municipios, con primas especiales en función de la población" y que se materializa a partir de la coordinación con los agentes locales implantados en el territorio, la detección de necesidades, el diseño de programas específicos de apoyo, y el seguimiento de resultados y rediseño de acciones, si fuera necesario.

En el marco de esta feria, el responsable de Unidad de Acompañamiento de Proyectos Empresariales en ADER, Gustavo Ortiz, ha presentado en el espacio Reverse Pitch, la propuesta de valor de EmprendeRioja para las startups, detallando las herramientas, programas de apoyo y recursos que el ecosistema riojano pone a disposición del emprendimiento innovador. La ADER, en el marco del Plan EmprendeRioja, ofrece asesoramiento, de manera individualizada y específica, además de formación y espacios para emprender a aquellas personas que quieran empezar o que ya hayan comenzado su actividad.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Con su participación en StartUp Olé como partner, EmprendeRioja refuerza su compromiso con la promoción del talento emprendedor, la colaboración interregional y el impulso de la innovación y el desarrollo económico sostenible desde La Rioja. Ha contado, además, con un expositor propio desde el que presentar las distintas iniciativas, programas y servicios de apoyo al emprendimiento y la innovación, y que ha servido como punto de encuentro para startups, emprendedores e inversores interesados en conocer las oportunidades que ofrece el ecosistema riojano.

StartUp Olé cuenta en su edición de 2025 con más de 500 ponentes, 300 startups y representantes de más de 50 países, ofreciendo espacios de networking, mesas redondas, pitch competitions y encuentros institucionales que fomentan la colaboración entre el sector público y privado para impulsar el emprendimiento y la transferencia de conocimiento.